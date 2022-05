A Sernaglia oggi è tennis spettacolo con le semifinali del 2° Open di Primavera

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Sernaglia della Battaglia Sabato dalle 16 le semifinali del secondo Open maschile organizzato da Renzo Mancuso coadiuvato da Gianluca Viezzer. Sono di 3.000 € il montepremi che verrà spartito tra i fab four di questa kermesse. Dalle 16.00 spettacolo assicurato indipendente dal tempo, in quanto la struttura del campo centrale può consentire lo svolgimento del torneo. Scenderanno in campo nel primo incontro Francesco Salviato del Bassano ed il mestrino internazionale Matteo Viola. A seguire il vicentino Giovanni Peruffo in gran forma che ha superato al terzo set Matteo Marfia. Sarà opposto alla testa di serie numero due il 2.2 perugino Gian Matias Di Natale. Soddisfazione per il patròn della manifestazione Renzo Mancuso che è riuscito a portare nel club il grande tennis. Tutto pronto a Vedelago per il torneo maschile e femminile fino ai 3.5. Dalle 10 inizia un altra competizione con 120 tennisti ai nastri di partenza.