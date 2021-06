Trofeo Internazionale Settecolli, presenti quattro atlete di Stilelibero

Alla 58° edizione del trofeo Internazionale Settecolli che si è svolto alla piscina del Foro Italico erano presenti quattro atlete dello Stilelibero di Preganziol che avevano ottenuto i tempi per la partecipazione. Alla manifestazione erano presenti nuotatrici da tutto il mondo e le portacolori della piscina di Preganziol, accompagnate dall'allenatore Andrea Franconetti, hanno dato dimostrazione di essere preparate e di poter competere in manifestazioni di questa portata. Nei 50 stile libero Martina Franconetti ha disputato una buona gara a ridosso dei suoi personali nuotando per vincere il suo ultimo titolo di categoria a livello nazionale giungendo 26°, 10° italiana, con 26.29. Anna Porcari, 14 anni, nei 100 farfalla, 25° , 16° italiana, seconda Juniores con 1.01.49 mentre nei 200 farfalla , 17°, 11° italiana, prima Juniores con 2.16.00. Presenti anche Agata e Sofia Amber che non hanno raggiunto quanto prefissatosi.