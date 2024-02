Sfida ciclistica sul Montello 2024

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Sabato 17 febbraio 2024 alle ore 10,30, si è svolta la Presentazione Ufficiale, della MONTELLO NORD BIKE CHALLENGE, promossa dalla ASD. S.C. San Lazzaro Goppion Caffè, presso l’Auditorium Sant’Artemio della Provincia di Treviso. Erano presenti: il Consigliere Delegato allo Sport della Provincia: Mauro Fadel (recante i saluti del Presidente della Provincia Stefano Marcon), il Sindaco di Treviso Mario Conte, accompagnato dall’Assessore allo Sport Alessandro Manera. La delegazione dei Sindaci del comprensorio montelliano, rappresentata dal Sindaco di Nervesa della Battaglia: Mara Fontebasso, e dal sindaco di Crocetta del Montello: Marianella Tormena, unite per testimoniare l’interesse e l’attenzione nel sostenere iniziative legate al territorio del Montello. Raffaello Longo, (presidente della S.C. San Lazzaro), Gianluca Negro (consigliere provinciale FCI), Renzo Ferrati (presidente comitato provinciale ACSI di Venezia). Questi ultimi recanti rispettivamente i saluti del Presidente Provinciale FCI: Giorgio Dal Bò e del Presidente Provinciale ACSI: Luca Baldo. Oltre agli Assessori allo sport, Giorgia Martignago del comune di Nervesa e Daniel Venturin per il comune di Volpago del Montello, erano presenti i Presidenti di varie Società Ciclistiche Trevigiane, nonché una numerosa rappresentanza dei Soci ciclisti della San Lazzaro. MONTELLO NORD BIKE CHALLENGE, (ovvero sfida in bici sulle pendici nord del Montello), è ormai considerato l’evento sportivo dell’anno per la Provincia di Treviso. Si tratta di un vero e proprio Campionato, dalla durata di sei mesi: da aprile a settembre, tra le società ciclistiche trevigiane. Il tutto è stato brillantemente illustrato dall’incaricato all’organizzazione: Luciano Pavan. Un evento ciclistico, unico nel suo genere: una sfida a suon di brevetti scalando le mitiche prese del Montello dal lato nord e riservato a tutti i cicloamatori e cicloturisti over 30 della provincia di Treviso. Dopo i doverosi ringraziamenti agli sponsor presenti e diffusi i saluti provenienti dai vertici di Centro Marca Banca, alle ore 12,00 terminava la Presentazione Ufficiale. A seguire, un vivace brindisi al successo di MONTELLO NORD BIKE CHALLENGE con i fantastici spumanti delle vigne del Montello. Ps. Già dal 20 febbraio p.v. sarà possibile iscriversi. Visitando il sito web: montellonordbikechallenge.it, si troveranno tutte le informazioni sull’evento.