Calcio femminile, Silcart sostiene il progetto del Carbonera

Silcart, l’azienda trevigiana marchio storico di interesse nazionale specializzata nella produzione di materiali da costruzione, tramite la sua controllata Elements, sosterrà il nuovo progetto della SSD Carbonera per la creazione e la gestione del settore giovanile di calcio femminile. L’azienda, già main sponsor della società, vuole offrire il proprio contributo in un’ottica di inclusione, aggregazione sociale e parità di genere, con l’obiettivo che il Carbonera calcio diventi ancor di più un punto di riferimento nel tessuto sportivo del territorio.

Un impegno che arriva anche alla luce un importante traguardo: la Federazione e il Comitato Regionale Veneto hanno conferito all’SSD Carbonera il riconoscimento ufficiale di Club Giovanile di secondo livello, ovvero di Scuola Calcio. La Società oggi è diventata una grande famiglia, che tra il settore giovanile e le prime squadre ormai supera i 250 ragazzi e ragazze, affiancati in tutto il loro percorso dai tecnici, dallo staff e dai volontari.

Il nuovo progetto, di ampio respiro, coinvolgerà il settore femminile e prevede il rafforzamento della prima squadra, già esistente, oltre alla creazione di team di categoria inferiore, per bambine e ragazze più piccole d’età. Per far conoscere questa iniziativa al pubblico, la società sta organizzando degli open day di presentazione. Il prossimo sarà il 7 settembre a Vascon di Carbonera.

«Tengo molto al mio paese, al territorio e alle sue persone, per questo con Silcart, Elements e Cabomet sosteniamo eventi, progetti e iniziative che possano apportare un valore aggiunto» dichiara il presidente di Silcart e della SSD Carbonera, Giovanni Faotto «Sono da sempre un grande appassionato di calcio e un forte sostenitore dei valori e degli insegnamenti che riesce a trasmettere e comunicare: per questo ho deciso di intraprendere il percorso con il SSD Carbonera. Sono convinto che questo progetto del calcio femminile non possa che portare del bene: il calcio, come tutti gli sport, è per tutti e di tutti; quindi, anche le bambine e le ragazze devono avere la possibilità di praticarlo fin dalla tenera età, potendo anche ambire in futuro a una fortuna carriera come già accade per alcune giocatrici della nostra Nazionale».