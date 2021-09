A Silea si impone Igor Rossi allo Sporting life ci sono i 16emi del main draw

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Silea il torneo maschile di 3^ categoria limitato al 4° Gruppo con 105 iscritti coordinati da Roberta Antonello è di Igor Rossi. Finale dominata da Rossi sul veneziano Jacopo Biban terzo posto per il montelliano Sandro Silvestrin. Il winner cresciuto al Tennis Tai di Loreggia, ha dimostrato di tenere il campo da top di categoria. Soltanto l’esperto e muscolare Silvestrin è riuscito a carpirgli un set. Per il resto dei concorrenti non c’è stata storia. Due soli set con una spicciolata di games, Rossi si è dimostrato subito di un’altra pasta. Tant’è che Giacomo De Logu, uno che se ne intende, l’ha subito “arruolato” nel suo team di collaboratori per la scuola tennis. Nel corso della competizione Pier Silvio De Bortoli del Belluno con 4 vittorie, con 3 Francesco Biasotto dell’Ormelle. Allo Sporting Life Center di Vacil main draw del 2^ categoria trofeo Duca di Dolle Sparkling con 3.000 € di montepremi. Dirige Adriana Condrat e Mauro Granzotto. Main draw ai 16esimi. La giornata di giovedì 23 vede alle 17 il sardo Leonardo Mazzucchelli con il veneziano Daniel Buffa che ha liquidato un pari classifica in due set. Il friulano Jacopo Poles con il vicentino Thomas Nucera che ha disinnescato la mina vagante Marivo. Verso le 19 circa il trevigiano Gregorio De Gasper con il nuovo maestro di casa, il siciliano Alessandro Salerno che ha regolato le ambizioni del patavino Giacomo Checchin. Allo stesso orario il cugino di De Gasper, Angelo Rossi “rimasto” all’Eurotennis è atteso all’esame di serbo. Per lui c’è Riccardo Masiero atteso dal pubblico femminile per le sue grazie, ma anche per la sua tecnica. La sua prima gara di ieri con il compagno di scuderia non ha esaltato le sue doti. Oggi dovrà correre un po’ di più e la strada per lui sarà in salita e questo visti gli equilibri, sarà il match clou odierno. Alle 20.30 Riccardo Parravicini under 18 veneziano passato al Tc Padova con Patrick Dalla Palma vincente al terzo set con Carlo De Nardi. Polo patavino che sta calamitando le società limitrofe, dove anche il montelliano Dalla Palma sta ricevendo nozioni tecniche. Due gli attuali poli padovani. Tc Padova con oltre due dozzine di giocatori di 2^ categoria, e, il Plebiscito con una Academy che si sta riorganizzando. Ripartenza che conta su una decina di giocatori di seconda, tra i quali è confluito il tecnico toscano Lapo De Marzi che dovrebbe chiudere l’ordine di gioco odierno verso le 20.30 proprio con uno dei suoi allievi, l’under 16 Tommaso Parpajola. Ad Altivole è in atto l’Open Progress Profile per singoli e doppi diretto da Carlo Udino Baggio con la supervisione di Mauro Cenedese. Ultime ore per aderire al rodeo maschile per giocatori di 4^ categoria a Vedelago dove l’Alpe Adria Academy ne ha indetto l’organizzazione. Iscrizioni entro le ore 12 del 23/9 via mail all’indirizzo: tennisaccademyalpeadria@gmail.com.