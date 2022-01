A Silea il rodeo di 4^ maschile va al giovane di casa il 17enne Matteo Zara

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Al New Tennis Silea nel rodeo di 4^ categoria maschile si impone il beniamino di casa Matteo Zara. Draw da 32 diretto da Giuliano Mariuzzo con la supervisione di Roberta Antonello che ha assegnato la coppa più grande all'under 18 Matteo Zara. L'ultima partita con il favorito del seeding Ivan Gaiotti dell'Olivera di Conegliano. Risultato in bilico soltanto nel primo set. Poi Zara ha messo in campo un po' più di freschezza atletica, nonostante avesse giocato una gara in più. Terzi posti per Lorenzo Chiozzi under 18 dell'Eurotennis Treviso e per Enrico Mattia Santin dello Jesolo Republic. A Vedelago weekend del 22 con rodeo maschile per giocatori di 4^ categoria a cura dell'Alpe Adria tennis Accademy. Iscrizioni entro le ore 12 del 20/1. Per il Padel all'Adriano Panatta Raquet Club Torneo nazionale Open maschile e femminile con 1.500 € di montepremi. Per le iscrizioni www.adrianopanattaraquetclub.it entro le ore 12 del 19/1.