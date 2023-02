A Silea il Rodeo di 4^ maschile è un affare di famiglia, tutto inseno ai Chiozzi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il Rodeo Fitp di Silea di 4^ categoria maschile è un affare di famiglia. Su 32 contendenti orchestrati da Roberta Antonello la finale suona lo stesso motivo, Chiozzi. Tra padre Marcello e figlio Lorenzo, ha vinto il più giovane. Terzi posti per Federico Valter Gasparini del Preganziol e per l’under 18 di casa Davide Aricò. E’ in corso all’Alpe Adria di Vedelago fino al 26 Febbraio 103 racchette con tennisti fino ai 3.3 dei draw maschile e femminile. Gli incontri odierni dopo nove giornate di gioco, scendono in campo alle ore 15 con Granzotto-Balzano; 16 Colpo-Brotto; 16.30 Silvana Mulone-Maria Margherita Rigato; 18 Tonicello-Bertasi e Stefania Boscarino-Virginia Converio; 19.30 Frate-Sommacal e Schiavone-Menini, quest’ultimo vero outsider con ben 10 vittorie nel paniere. Dal 25 Febbraio al 19 Marzo la Tappa Ibi di 4^ categoria maschile e femminile singolare e misto che assegna il titolo provinciale e la promozione al master regionale. Dirige Lucia Maffei. Iscrizioni entro le ore 12 del 23/2. Il 25 Febbraio Fitpra a Trevignano il Road to Rome di singolo maschile. Iscrizioni Roberta al 392-5212356. Il 25 e 26 Rodeo Open maschile Michele Carletti a Volpago. Diretto da Matteo Favaro con la supervisione di Giuliano Ferro iscrizione entro le ore 12 del 23/2 iscrizioni chiuse a 32 players. Il 26 Febbraio Tpra all’Ostani di Montebelluna molto sentito il torneo di doppio maschile aperto fino ai 4.1, facente parte del circuito Veneto. Per iscriversi Renzo 0423-23500. A Castelfranco dal 4 al 5 Marzo Rodeo Fitp maschile fino ai 3.3 dirige Giorgio Tonietto. Iscrizioni entro le ore 12 del 02 Marzo. Dal 11 al 26 Marzo da Panatta torneo di 3^ categoria maschile e con 800€ di montepremi. Iscrizione entro le ore 12 del 09 Marzo.