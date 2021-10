Silea nel rodeo di 4^ maschile: vince Zeggiato, secondo Zara

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il Rodeo weekend 4^ maschile svoltosi a Silea è andato al giocatore dell’Ormelle Tommaso Zeggiato. Torneo diretto da Giuliano Mariuzzo con la supervisione di Roberta Antonello. Draw da 32 contendenti che ha dato parecchie soddisfazioni anche il giocatore di casa Matteo Zara giunto al secondo posto. Bello l’incontro di finale dove nella prima frazione si imponeva Zara, ritorno di Zeggiato e tie-break vinto dal giocatore del Mw Sporting Club di Ormelle. Terzi posti per Michele Borrelli del San Dona’ e per Federico Caracè Federico dell’Eurotennis Treviso. Nel main draw si sono distinti i due giovani giocatori del Pedavena Federico e Pietro Longo, con una buona striscia vincente. Ha presenziato alle premiazioni l’assessore allo sport del Comune di Silea Francesco Biasin e l’intero staff del circolo con Giacomo De Logu ed Orietta Beraldo. A Vedelago fino al 31/10 è in pieno svolgimento il torneo di 4^ categoria maschile e femminile. Sono 132 i tennisti in lizza, e per la prima volta a Vedelago in questo torneo, c’è anche il draw rosa. Competizione diretta Dean Pinezic e con gli aspetti tecnici delegati a Debora Comici. Keremesse giunta agli ottavi di finale con i seguenti abbinamenti ed orari. Aprono le danze le donne alle 15.30 con Demin-Visentin scontro interessante in quanto la Nc Monia Visentin arriva da ben 5 vittorie e Giulia Demin ha già raggiunto virtualmente il top della categoria; alle 16.30 draw azzurro con Ziliotto-Rizzo; alle 18 Toniolo-Pacorini e Chinello-Grande; 19.30 Simeoni-Parisi e Conte-Guiotto; alle 21 entra la testa di serie numero uno il milanese Alessandro Gallavotti con Alberto Zambrano e chiude la giornata l’incontro femminile con Sara Bianchini opposta a Martina Galea. Ad Altivole tornei di 3^ categoria maschile e femminile dal 23/10 al 07/11 con singoli e doppi tra i quali anche quello misto con 130 iscritti. Lunedi dalle 15 questi gli incontri: Rossetto-Bellinato; alle 17 incontri tutti al femminile, Corsi con la vincente Pilotto-Torelli e Boato con la winner Taroiu-Iannuzzo; Alle 18.30 ritorna il maschile fino alle 20. Il 30 e 31 Ottobre Rodeo maschile di 3^ categoria trofeo Carpenterie De Faveri Luciano. Direzione di Gianfranco Casagrande, con iscrizioni che dovranno pervenire entro le ore 12 del 28/10 all’indirizzo: www.tcvolpago.it.