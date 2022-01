Al rodeo di Silea di 3^ femminile su tutte a sorpresa la triestina Parpinel

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Nel rodeo femminile di Silea condotto da Giuliano Mariuzzo con la supervisione di Orietta Beraldo e Roberta Antonello, erano 5 le giocatrici di terza categoria. Tutte superate dalla mina vagante triestina Sara Parpinel che da 4.3 con cinque vittorie le ha messe tutte in riga. In finale al terzo set la Parpinel ha regolato la spinetense Elena Casarin dopo essere stata in svantaggio nella prima frazione. Terzi posti per la compagna di club della Casarin , Miruna Andreea Spirleanu dell’Arca 974 e per la favorita del seeding e la giocatrice del Tc Venezia Carlotta Donaggio. Nel corso del weekend si sono distinte anche le giocatrici di casa: con tre vittorie Vanessa Martin, con due Barbara Re che è riuscita ad impegnare nel primo set la vincitrice. Il carrozzone dei Rodeo si ferma nel weekend del 5-6 Febbraio presso il Racquet Club di Panatta con il maschiloe di 4^ categoria. Iscrizioni entro Giovedì 3 Febbraio entro le ore 12 anche via mail con il form dal sito www.adrianopanattaracquetclub.it. Il primo torneo regular invece lo organizza l’Alpe Adria Academy di Vedelago maschile e femminile fino ai 3.5. Competizione che durerà 15 giorni dal 05 al 20 Febbraio e le iscrizioni dovranno per venire entro le ore 12 del 03 Febbraio.