Torneo giovanile a Silea, 212 ragazzi in campo

Nel giovanile in atto a Silea diretto da Giuliano Mariuzzo e Roberta Antonello, sono 212 i giovani in competizione dai 12 ai 16 anni. Un record per il tennis trevigiano che a parte il vecchio Pasqua Tournement di Zambon che aveva 400 giovani, qui l’età è compressa e soprattutto provengono quasi tutti dalla regione. Un tripudio tennistico che va a rinforzare l’attività degli Open dove anche lì stanno accorrendo centinaia di neofiti, più o meno adulti. Avanzano nell’under 12: Filippo Flavio Pellanda, Edoardo Tommaso Vettorato, Alberto Dalle Carbonare, Marco Sommacal, Matilde Dall’Antonia, Virginia Zema e Gaia Mondin. Nell’under 14: Federico Zuin, Simone Zanchetta, Nicolò Zavan, Virginia Carnino, Anna Conte, Giulia Lo Faro, Giulia Mossa e Maria Lavinia Corezzola. Nell’under 16: Federico Bogana, John Marcolin, Pierluigi Fazzini, Francesco Biasotto, Giuditta Simioni, Claudia Campana, Vittoria Detogni e la giocatrice di casa Beatrice Dal Bello.

Nell’Open Alpe Adria sono 150 i tennisti in lizza coordinati da Mario Morosin e Dean Pinezic sotto la supervisione di Nadia Schiavon. Attualmente sono in lizza i numerosi Non Classificati che stanno guadagnando posti al sole. Avanzano nel draw di 4^: Alessandro Beltrame, Matteo Parisotto, Giacomo Volpato, Daniele Asquino, Alessandro Bronca, Gabriele Garofalo, Francesco Marangoni, Nicola Cavasin ed Alessandro Marchiori.