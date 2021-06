Pattinaggio artistico a rotelle, grandi risultati per lo Skating One di Treviso

Giovani promesse trevigiane del pattinaggio in evidenza al Campionato Nazionale Msp di Marcon e alla "Coppa Italia ACSI" di Lignano di inizio giugno scorso. Premiato l'impegno di un'intera stagione sportiva

Al recente "Campionato Nazionale Msp", iniziato lo scorso 15 giugno a Marcon, hanno partecipato oltre 682 atleti appartenenti a 27 società tra cui ha brillato lo Skating One Asd di Treviso che si è aggiudicato i seguenti titoli:

Caterina, Vice-campione Nazionale nella cat. Under 4 livello 2

Federica, Campione Nazionale nella cat. Grandi livello 1

Carlotta, Campione Nazionale nella cat. Grandi Livello 2

Giulia, Campione Nazionale nella cat. Grandi livello 3

Martina, Vice-Campione Nazionale nella cat. Medi Livello 2

Denise, Vice-campione Nazionale nella cat. Farfalle A Professional

Edoardo, Campione Nazionale nella cat. Piccoli Livello 1

Edoardo e Ginevra, Campioni Nazionali cat. Coppia A

Ottimi anche i posizionamenti di tutti gli altri atleti della società in gara. Anche alla "Coppa Italia Acsi" di Lignano di inizio giugno scorso, con sole 9 atlete presenti, lo Skating One si aggiudica ottimi piazzamenti:

Flaminia 1° class. nella categoria Principianti A Master

Federica, Benedetta, Caterina, podio interamente Skating one, si aggiudicano rispettivamente il 1°, 2° e 3° posto nella cat. Principianti A Classic

Per Martina e Giulia, dal 6° di Lignano, a Chiarano, nel "Trofeo di pattinaggio artistico Veneto Orientale" , ottengono entrambe un fantastico 1° posto rispettivamente nella cat. Pulcini A Excellent e Principianti A Excellent. Idem per Matilde, che dal 7° posto di Lignano, a Chiarano conquista la 2° posizione nella cat. Principianti A Classic.

Insomma, un team fortissimo: atlete e allenatrici che non hanno mai mollato nemmeno quest'inverno e per non farsi fermare dal covid hanno proseguito gli allenamenti all'aperto (quando la normativa lo permetteva) armate di mascherina, sciarpa, guanti e borraccia termica.