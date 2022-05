Skiroll, presentata a Villorba la squadra di Fisi Veneto per il 2022

Sabato 7 maggio a Villorba, nella sede di DBA Group, società di consulenza, architettura, ingegneria e project management, la squadra 2022 di Fisi Veneto dello skiroll. Si è trattato di una presentazione davvero partecipata e intensa che ha dato ufficialmente il via alla stagione 2022, stagione nella quale gli atleti veneti sono chiamati a confermare gli ottimi risultati ottenuti lo scorso anno. Dopo i saluti introduttivi (Raffaele De Bettin, amministratore delegato di DBA Group, azienda sponsor del progetto skiroll regionale insieme ad Ape e Martini 47), Marianna Rossi, in rappresentanza del Comune di Istrana, Roberto Visentin, presidente di Fisi Treviso, Emanuele Sbabo, allenatore dalla nazionale italiana, e Carlo Dal Pozzo, consigliere federale Fisi), lo staff tecnico ha presentato la squadra e i programmi relativi ai prossimi mesi.

«Abbiamo lavorato intensamente nel corso dello scorso anno, cercando di strutturarci al meglio per garantire il massimo ai ragazzi» ha sottolineato Alessio Berlese, responsabile di settore di Fisi Veneto. «Quest’anno vogliamo proseguire su questa strada, alzando ulteriormente l’asticella, in un’ottica di sinergia con gli sci club e con le altre discipline nordiche. Abbiamo programmato cinque raduni: a Valstagna il 22 maggio, a Jesolo il 5 giugno, ad Eraclea dal 26 giugno al 2 luglio, a Forni Avoltri/Sappada dal 22 al 24 luglio, a Brunico dal 5 all’11 settembre. L’esordio agonistico avverrà l’11 e 12 giugno con la due giorni di Coppa Italia a Trieste, l’ultima il 9 ottobre a Trento, campionato italiano. Due saranno le gare in regione: il 18 giugno a Castello Roganzuolo, campionato italiano, il 19 giugno a Valdobbiadene, Coppa Italia».

Squadra femminile: Sara Tenze (Sci club Orsago), Roberta Cenci (Sci club Gallio), Elisa Segafredo (Sci club Gallio), Anna Morandini (Ski College Veneto Falcade), Elisa De Salvador (Ski College Veneto Falcade), Laura Mortagna (Fiamme Oro).

Squadra maschile: Riccardo Munari (Ski College Veneto Falcade), Giacomo Schivo (Sci club Gallio), Enrico Scandiuzzi (Ski College Veneto Falcade), Antonio Pertile (Sci club Gallio).

Staff tecnico: Alessio Berlese (responsabile attività), Alberto Pertile (direttore tecnico), Marco Corradin (tecnico), Marco Mosele (tecnico), Paolo Scandiuzzi (responsabile logistica).