Trevigiani ancora segno, vittoria di Cristian Rocchetta nel Gran Premio San Luigi

Volata vincente di Cristian Rocchetta nel Gran Premio San Luigi per dilettanti che si è svolto a Sona nel Veronese. Il portacolori della Trevigiani Energiapura Marchiol ha preceduto Gianluca Cordioli (Sissio Team) e Cesare Chesini della Zalf Fior.

Il 25enne di Villafranca ha battuto un gruppo di nove fuggitivi: è la seconda vittoria della stagione dopo Sommacampagna. Per Cristian Rocchetta sono 15 piazzamenti dentro i cinque e 10 nella top ten, oltre ad aver conquistato la maglia rossa dei traguardi volanti per la seconda volta in due anni al Giro del Friuli.

E’ la nona vittoria su strada per l’Uc Trevigiani Energiapura Marchiol: 26-2 Immanuel D’Aniello a Fucecchio; 19-3 Samuele La Terra Pirrrè a Napola; 25-3 Matteo Zurlo a Ceresara; 14-4 Zurlo-Baseggio nella crono a coppie di Porto S. Elpidio; 15-4 Matteo Baseggio a Pontedera; 30-6 Matteo Zurlo Col Drusciè-Cortina penultima tappa del Giro del Veneto; 29 agosto Cristian Rocchetta a Sommacampagna. 31-8 San Giorgio di Nogaro (prima tappa del Giro del Friuli) Matteo Baseggio. 5-9 Sona: Cristian Rocchetta.