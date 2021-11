Sonny Colbrelli a Montebelluna: asta benefica a favore della Croce Rossa

Venerdi 12 novembre Sonny Colbrelli, vincitore della Parigi Roubaix e dei Campionati Italiani ed Europei di ciclismo 2021, ha trascorso una giornata nella Marca per dare il via ad un'iniziativa benefica che lo vede protagonista insieme a Croce Rossa Italiana e allo sponsor Rudy Project, partner della sua squadra, il Team Bahrain Victorious.

Dopo aver visitato l’azienda trevigiana di occhiali e caschi, Colbrelli si è recato al concept store Rudy Project Ottica 2M di Montebelluna dove ha lanciato un'asta di beneficenza in cui in palio ci sono una versione speciale, non in commercio, di casco e occhiali con la livrea di Campione Europeo. Il ricavato verrà devoluto a Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Veneto che lo utilizzerà per le attività di sensibilizzazione e promozione della cultura della sicurezza stradale. Durante l'evento, per presentare il progetto sono intervenuti anche Cristiano e Simone Barbazza, presidente e direttore marketing di Rudy Project, ed Elisa Tinello, consigliere regionale del Comitato veneto di Croce Rossa Italiana. L’asta è attiva sul sito Charity Stars e fino al 30 novembre è possibile fare offerte per il casco e gli occhiali o semplicemente donare a favore di Croce Rossa Italiana. Colbrelli ha quindi autografato il casco e gli occhiali destinati all'asta prima di dedicarsi alle decine di fan e bambini delle squadre giovanili della zona per autografi e foto di rito.