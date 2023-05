Spa amara per Giorgio Sernagiotto

E? arrivato un ritiro per Giorgio Sernagiotto nell’appuntamento belga dell’International GT Open andato in scena nel weekend a Spa. Lui e Alessandro Cozzi, che correvano sulla Ferrari 488 GT3 Evo di Wiit Racing curata da AF Corse, avevano concluso ottimamente le prove libere e le due sessioni di qualifiche, piazzandosi in pole position nella classe AM mantenendo oltre due decimi di secondo di vantaggio su tutti gli avversari. In gara Serna e Cozzi avevano continuato ad andare molto forte, guidando a lungo la classifica di classe. Quando mancava pero? poco meno di un’ora alla fine della corsa, Cozzi e? rimasto coinvolto in un incidente che ha estromesso dalla gara la Ferrari #25, lasciandoli a bocca asciutta.

«E? davvero un peccato com’e? finita questa gara: stavamo andando forte e Alessandro e? rimasto coinvolto in quell’incidente senza avere alcuna responsabilita?» il commento di Giorgio Sernagiotto: «Meritavamo davvero molto piu? di quanto abbiamo raccolto in questa gara: la prestazione mostrata in qualifica e nella prima parte della corsa dimostra che potevamo davvero puntare alla vittoria, o almeno a un piazzamento sul podio. Oggi siamo quarti in campionato, ma ad appena otto punti dal vertice: nel prossimo appuntamento, quello dell’Hungaroring di meta? giugno, tenteremo di avvicinarci il piu? possibile alla leadership del campionato».