Spada Cadetti e Giovani: bene i trevigiani nella qualificazione regionale

Si è svolta nel weekend a Tombolo la prima prova di qualificazione regionale per le categorie Cadetti e Giovani di spada di Veneto e Trentino Alto Adige. Le quattro gare si sono disputate nella palestra di via Dante Alighieri grazie all’organizzazione del Circolo Scherma Castelfranco Veneto. Sabato mattina sono scesi in pedana 42 Cadetti. Doppietta per Scherma Treviso M° Ettore Geslao con Dario Benetti che ha superato Federico Bondi per 15-4 in finale. In precedenza Benetti aveva vinto la semifinale con Paolo Giordano del Club Scherma Bolzano, mentre Bondi aveva avuto la meglio su Leonardo Circo della Comini Padova. Quinto posto per Alessandro Simeone di Scherma Treviso, sesti a pari merito Marco Pichler e Matteo Ferrauti, entrambi di Bolzano, e ottavo posto per Francesco Meneghini del Circolo della Spada Vicenza.

Nel pomeriggio è andata in scena la gara delle Giovani. Anche in questo caso 42 le atlete al via e podio tutto appannaggio di Scherma Treviso. Al primo posto Eleonora Ginex che ha superato in finale Vittoria Lazzari all’ultima stoccata; terzo posto per Allegra Cristofoletto, superata da Lazzari in semifinale, e Anna Oggioni, sconfitta dalla vincitrice della gara. Al quinto posto si è classificata Rebecca Malamut della Bentegodi Verona, sesta Livia Pittertschatsch del Club Scherma Bolzano, settima Giulia Ferrari di Scherma Treviso e ottava Giulia Baldassa del Circolo Scherma Castelfranco Veneto.

Domenica mattina è stata la volta dei 48 atleti in gara per la categoria Giovani. Zeno Pighi della Bentegodi Verona è salito sul gradino più alto del podio superando in finale per 12-6 Luca Gamper del Club Scherma Bolzano, al terzo posto Francesco Zanchin del Circolo Scherma Castelfranco Veneto e Niccolò Fornari della Bentegodi. Quinto il vincitore della gara Cadetti, Dario Benetti, sesto, settimo e ottavo posto per tre atleti di Castelfranco Veneto: Filippo Revolfato, Jacopo Antonello e Elia Rizzolo.

La gara Cadetti, con 45 atlete al via, ha visto il successo della neo-campionessa italiana Allievi Martina Lazzeri di Scherma Treviso che in finale ha avuto la meglio sulla compagna di sala Vittoria Lazzari per 15-10, già seconda nella gara Giovani del giorno precedente. Al terzo posto Giulia Baldassa di Castelfranco Veneto e Alessandra Achimescu della Bentegodi Verona. Dal quinto all’ottavo posto sono giunte quattro atlete di Scherma Treviso: Matilde Bompadre, Martina Tintinaglia, Giorgia Ongaro e Giorgia Maggio. I prossimi appuntamenti agonistici regionali sono in programma il 6 e 7 novembre a Conegliano con le gare dedicate agli Under 14.