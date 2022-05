Federico Spinazzè è bronzo tricolore assoluto di triathlon cross country

Federico Spinazzè torna sul podio. Sabato 30 aprile, a Capoliveri (LI), all’Isola d’Elba, si è messo al collo la medaglia di bronzo nel campionato italiano di triathlon cross country assoluto. Il ventitreenne capitano di Silca Ultralite Vittorio Veneto, lo scorso anno campione mondiale della specialità, nella categoria under 23, inizia dunque la sua stagione dedicata alla mountain bike con una prestazione di valore, che lo porta tra i protagonisti del triathlon con la bici dalle ruote grasse “dei grandi”. Nella stessa rassegna tricolore, sesto posto per Matteo Sfregola, il bellunese di Pedavena, già azzurro, medagliato e protagonista, tra winter triathlon, cross duathlon e cross triathlon.

Spinazzè, fin da bambino con il body della società vittoriese guidata da Aldo Zanetti, è uscito dall’acqua dopo un chilometro di nuoto insieme a Michele Bonacina. Durante la frazione di 25 chilometri in mountain bike, da sempre uno dei suoi punti di forza, è stato rallentato da una caduta, venendo raggiunto e superato dal francese Carloní e da Filippo Barazzuol. Negli otto chilometri dell’ultima frazione di corsa a piedi, Spinazzè non è riuscito a recuperare lo svantaggio nei confronti dei battistrada, conquistando il terzo posto finale nella classifica del campionato italiano (quarto posto assoluto, considerando anche il francese). Il capitano dei draghetti si è detto soddisfatto per la prestazione che gli ha consentito di conquistare l’ennesimo podio della sua carriera. Lo studente universitario magistrale in alimentazione e nutrizione umana parte così bene per una nuova stagione agonistica, che lo vedrà gareggiare nella categoria assoluta. Lo scorso anno aveva “chiuso” la trafila delle categorie giovanili, con l’oro mondiale e il bronzo europeo nel cross triathlon under 23 e l’argento under 23 nel campionato italiano di duathlon sprint. Nel suo bottino una decina di titoli italiani tra individuali e staffette e un paio di podi. A livello internazionale, brilla anche l’oro mondiale con la staffetta mista junior nel duahtlon nel 2016.

Sull’isola toscana buona prestazione anche per Matteo Sfregola, il 18enne bellunese di Pedavena, studente di quinta all’istituto tecnico economico Colotti di Feltre. Per lui, con un passato da ciclista in mountain bike, il sesto posto nel campionato italiano di cross triathlon della categoria junior. “Ancora una volta i nostri atleti si sono fatti valere in una rassegna importante come il campionato italiano - commenta il presidente di Silca Ultralite Vittorio Veneto, Aldo Zanetti - sono convinto che anche quest’anno sia Federico che Matteo ci regaleranno belle soddisfazioni. Certo, per Spinazzè, c’è il duro passaggio da categoria giovanile ad assoluta e ne dobbiamo tener conto. Ma questo bronzo, al primo tentativo tra i grandi, è molto incoraggiante. Sfregola ha fatto bene tra gli junior, dove è sempre a ridosso del podio. E sono convinto che riuscirà a graffiare ancora di più nelle prossime gare. Un grazie particolare va ai nostri partner che sostengono sia la nostra attività organizzativa che quella agonistica dei nostri atleti. Proprio prima della partenza per questa rassegna tricolore, fondamentale è stato l’intervento di Miche, Pasol ed Eurovelo che sono rapidamente intervenuti per risolvere alcuni problemi alle biciclette da gara”.