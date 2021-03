Motta di Livenza Comune Europeo dello Sport 2023: in arrivo nuovi sponsor

L’idea di centralizzare sotto un unico nome tutte le associazioni e discipline sportive di Motta di Livenza per creare il primo punto di riferimento nel mondo dello sport e del benessere psico-fisico di tutto il comprensorio sta riscuotendo molto interesse da parte delle aziende. “Sono state numerose le richieste di adesione all’iniziativa che punta al raggiungimento del titolo di Comune Europeo dello Sport 2023 – spiega il Sindaco Alessandro Righi – Il territorio sta rispondendo in modo positivo e il team si sta arricchendo giorno dopo giorno di nuove figure. È un gioco di squadra per rilanciare il nostro territorio e chiunque voglia far parte del progetto sarà il benvenuto. Ringraziamo tutti coloro che ci stanno supportando e che stanno credendo nell’iniziativa".

L’ambizioso progetto ha attirato l’attenzione della 3B S.p.a. di Salgareda che ha deciso di sostenere Motta Sport come official sponsor. Questo il pensiero e le motivazioni che hanno guidato l’azienda in tale importante decisione: “3B Italia Spa di Salgareda, primario riferimento internazionale nel settore delle ante per cucine e mobili in kit, da sempre ha posto la propria attenzione su alcune attività socio-culturali e sportive del territorio in cui storicamente risiede la sua base produttiva. Tale scelta ha l’obiettivo di cercare di supportare la crescita dei giovani della nostra terra contribuendo alla loro formazione e allo sviluppo di quelle politiche che abbiano a cuore il capitale umano del futuro. Per questo motivo, con la nascita del canale di riferimento Motta Sport a sostegno di Motta di Livenza Comune Europeo dello Sport 2023, essere lo sponsor ufficiale, ci è sembrata una valida occasione in linea con la nostra vocazione di azienda a sostegno delle attività del territorio. Orgogliosamente, abbiamo voluto da subito cogliere l’opportunità, specie in un momento difficile come quello che stiamo vivendo, di sostenere il comune di Motta di Livenza in una sfida di profilo così elevato”.

La palestra Body & Mind sarà partner del progetto e anch’essa avrà un ruolo importante nello sviluppo della candidatura europea e nella creazione del canale sportivo, come affermano i titolari Lia Zulianello e Alessandro Zanovello: “Per Body & Mind Evolution supportare Venetia Communication e il Comune di Motta di Livenza in questa candidatura è motivo di grande orgoglio. In un momento sociale ed economico così difficile è importante unirsi e sostenersi nel promuovere un settore da sempre fondamentale per il benessere di tutta la comunità. Fin dalla sua nascita Body e Mind si è impegnata nella promozione dello sport come valore per la vita, legato ad una cultura della salute matura e orientata a tutelare un’idea di ben-essere ampia, uno stato di completo benessere fisico, psicologico, sociale che non consiste solo in un’assenza di malattia. Il nostro concetto di salute è un’idea capace di valorizzare le risorse personali-sociali e di migliorare la qualità della vita attraverso un sempre maggiore self-talking, il dialogo con sé stessi. Le costrizioni che abbiamo accettato per contrastare la diffusione della pandemia da Covid-19 hanno avuto un peso rilevante sul benessere sociale e psicologico di molti di noi, influenzando stile di vita e mindset. In questo tempo di condizioni di isolamento e convivenza forzata, questa candidatura è per noi la più grande opportunità di rappresentare e far conoscere la nostra cultura e comunicare la natura delle numerose attività che offriamo per la promozione e la tutela quotidiana della salute, fisica e mentale. La stessa natura che è alla base di moltissime associazioni del territorio di Motta di Livenza, città fertile per la promozione di iniziative e attività sportive rivolte a tutta la popolazione e che si contraddistingue per una lunga tradizione sportiva".

La visione e le prospettive delle realtà che hanno deciso di supportare Motta Sport e la candidatura europea hanno tutte il medesimo leitmotiv: l’importanza dello sport per il benessere psicofisico. Sempre con tale obiettivo bene in mente, sabato si sono concluse le riprese video iniziate martedì scorso per la realizzazione dello Spot Ufficiale che accompagnerà la città di Motta di Livenza lungo la strada verso la candidatura al titolo europeo. In questi giorni la produzione ha immortalato le numerose discipline e associazioni sportive Mottensi, sia di sport individuali che di squadra, sia amatoriali che agonistiche. La Cittadina Liventina si è trasformata in un set cinematografico, diverse le location protagoniste: il porto turistico della Livenzetta, Malintrada, la zona industriale di Motta, lungo l’argine di Lorenzaga, il Palazzetto dello Sport e altri luoghi limitrofi.

La produzione dello spot ufficiale si è rivelata essere uno stimolo in più per far conoscere il mondo delle associazioni sportive e le diverse strutture di qualità a tutti i cittadini. Le storie e l’impegno dei giovani atleti sono la base non solo per la realizzazione di questo grande progetto ma soprattutto l’ingrediente quotidiano che ha permesso a queste realtà di raggiungere traguardi importanti anche a livello nazionale e internazionale. Le prime conseguenze positive di queste giornate intense iniziano già a essere visibili: senso di appartenenza, orgoglio per le eccellenze locali e spirito di squadra per raggiungere l’ambizioso titolo europeo. Lo Spot sarà il cavallo da battaglia che guiderà Motta di Livenza nella sfida per diventare Comune Europeo dello Sport nell’anno 2023. Un condensato di eccellenze, benessere psico-fisico e amore per le bellezze paesaggistiche che farà conoscere il territorio Liventino oltre i confini nazionali.