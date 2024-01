Fare con quello che si ha: una compagna per Beatrice Cal

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Lo sport è palestra di vita, questo ci insegna Beatrice Cal, 15 titoli tricolori nelle varie specialità di ciclismo paralimpico tandem La ragazza di Azzano Decimo, alla commemorazione del Campionissimo al Tempio del Ciclista di Calderba del 6 gennaio, ha dichiarato che ha ancora voglia di sentire il vento in faccia, di uscire in bici per sentire il profumo del sole, al momento è rimasta senza compagna per le gare, le varie federazioni si sono unite per aiutarla. Si parla tanto di inclusione, di solidarietà, è ora di fare la nostra parte! Edi Tempestin