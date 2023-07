Allo Sporting Life Center vincono Da Rold e Rebeschini. Semifinali 18.30 del K22 Volpago

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Concluso il torneo di 4^ categoria allo Sporting Life Center di Vacil. Andrea Da Rold del Pietro Burei di Visnadello ferma la striscia vincente del tecnico di casa Pietro Andreatta portando a 7 le vittorie per entrambi. Gara di terza categoria piena per entrambi conclusa per 7/6 6/4. Terzi posti per i semifinalisti Michele Ballarin del Tcvo e per Manuel Barbon sempre del Visnadello. In evidenza il giocatore di casa Paolo Nieri con 3 vittorie. Per Da Rold lo Sporting Life Center porta bene, perché vi ha vinto anche nel 2021. Nel draw rosa, Lorena Rebeschini dell’Istrana, stoppa anche lei la lunga corsa di Stefania Chiara Mocirla della Barchessa, negandole una quinta vittoria. Terze, Vittoria Boer under 14 dell’Eurosporting e per la bassanese Greta Maria Biliato. Con 4 vittorie Najda Miljkovic del Trevignano. Al K22 di Volpago è tempo di semifinali in programma entrambe alle 18.30. Saranno di fronte Marco Speronello-Lorenzo Favero e Matteo Dal Zotto-Alessandro Ragazzi. Vi sono giunti attraverso i seguenti risultati: Speronello b.Gschwendtner 6/3 6/3; Favero b. Salviato 2/6 6/2 7/5; Dal Zotto b. Ghedin 6/2 2/1 rit.; Ragazzi b. De Gasper 7/5 6/4. TORNEI IN CORSO A Villa Guidini torneo 3^ categoria maschile e femminile, che potrebbe andare un po’ a rilento per il maltempo, ma che viene garantito anche qui grazie alle strutture fisse. Sono 133 i giocatori coordinati da Pasquale Glorioso. Gare che inizieranno alle 15.00. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE Dal 28/7 al 6/8 a Istrana trofeo Vismec per giovani dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 26/7. Dal 29/7 al 13/8 a Visnadello presso il Pietro Burei draw azzurro per giocatori fino ai 3.2. Iscrizioni entro le ore 12 del 27/7. Dal 29/7 al 12/8 a Castelfranco Veneto torneo di 3^ categoria fino ai 3.1 maschile e femminile. Dirige Giorgio Tonietto. Iscrizioni entro le ore 12 del 27/7. Dal 5/8 al 19/8 a Pederobba il 2° Trofeo DM Decori e Generali Tezza torneo di 3^ categoria fino ai 3.3. Iscrizioni entro le ore 12 del 3 Agosto. Dal 19/8 al 30/8 alla Barchessa di Casale sul Sile torneo di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 17/8. A Motta di Livenza dal 2/9 al 10/9 torneo giovanile dai 10 ai 16 anni di singolo e doppio. Iscrizioni entro le ore 12 del 31/8.