Tennis, i giocatori allenati da Paolo Benincà sbaragliano l'Open di Natale al Plebiscito

Vincono il torneo di Natale patavino i giocatori che si allenano allo Sporting Life Center. Sono Alessandro Ragazzi e Lorenzo Favero i finalisti della kermesse da 250 giocatori, andata in scena a fine stagione che ha premiato i giocatori allenati da Paolo Benincà presso le strutture trevigiane. Dopo i festeggiamenti con le vittorie dei trained, l’attività agonistica è continuata con i tornei Tpra. Il 30 dicembre col doppio misto vinto ovviamente dai campioni d’Italia Sontacchi e Dal Balcon che hanno messo al secondo posto Solaroli-Favaro e con il singolo maschile denominato l’ultima partita dell’anno vinta da Alberto Bran del Porcia sull’home player Tito Tonella.

Tornei in corso

Dalle 18 di oggi, 12 gennaio, va in scena il Rodeo Mwood Winter, rodeo Fitp con 87 giocatori di 4^ categoria. Esaurisce la sua corsa domenica 14 ed in contemporanea, grazie alle accoglienti strutture inizia anche un altro Tpra Expert Level maschile. La compenetrazione tra Tpra e Fitp raggiunge il massimo proprio queste strutture, perché la convivenza e lo spirito di queste organizzazioni tutte in casa federtennis esprimono il vero concetto del tennis per tutti i livelli. Con un ottimo power iniziando l’attività Tpra si possono prendere i punti necessari per entrare nell’altro circuito Fitp. Uno quindi è affine all’altro. Ideale quindi iniziare è con l’attività Tpra leggermente più soft per poi entrare in quella Fitp. I vantaggi sono oltre ai livelli tecnici più morbidi, sono derivati dal fatto che l’attività Tpra si svolge prevalentemente tutto nella medesima giornata, spesso il Sabato e/o la Domenica. Insomma ce n’è per tutti, competizioni di singolo e doppi maschile e femminile, ma anche il doppio misto con la possibilità di misurarsi con la miglior coppia d’Italia e per concludere concludere in bellezza con i più bravi giocatori del triveneto.