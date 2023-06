Dalle 18 allo Sporting life center spettacolo puro, quarti di finale ed big players

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Quarti di Finale allo Sporting Life Center di Vacil del 3° Open maschile Duca di Dolle con 7.000€ di montepremi. Alessandro Da Punt e Giuliano Ferro coordineranno gli otto giocatori rimasti in lizza. Alle 18.00 il vicentino Giovanni Peruffo con Matteo Viola e Alessandro Ragazzi con Marco Carretta. Alle 19.30 circa Marco Speronello con Nicolas Bianchi e Tommaso Gabrieli Pietro Scomparin. Peruffo (2.3) che è entrato imperiosamente in scena eliminando Valentino agli ottavi, che è risultato uno dei giocatori più in palla, è abbinato a Matteo Viola (2.2). Il giocatore veneziano si vede più in circolazione da un paio di mesi e quindi non si sa quale sia il suo stato di forma. Ragazzi (2.2) non dovrebbe avere grossi problemi a contenere le ottime performances del vicentino Marco Carretta (2.5), tornato a giocare proprio come tre anni fa in questo periodo, che lo vedevano sempre presente nelle fasi finali. Speronello (2.1) capita a fagiolo, con Bianchi (2.3) un giocatore che ha già affrontato negli assoluti la scorsa settimana, quand’era in “riserva” energetica. Dovrebbe riuscire a ricaricarsi. Gabrieli (2.2) ha accusato la scorsa settimana un incontro duro sempre negli assoluti, dovrebbe essersi ripreso, ma Scomparin (2.2) non è l’avversario ideale per la ripresa. Vedremo se per il valdagnese di stanza allo SLC, il titolo sfumatogli per aver ceduto al suo avversario 9 match points, hanno lasciato il segno o se si è lasciato tutto alle spalle. Comunque vada lo spettacolo è assicurato. TORNEI TREVIGIANI IN ATTO Fino al 23 Giugno a Silea torneo di 3^ categoria maschile, 106 i tennisti iscritti coordinati da Roberta Antonello. Fino al 27/6 torneo giovanile al park di Villorba per i giovani dai 10 ai 16 anni circuito Young Boys, con 112 iscritti. Fino al 03/7 da Panatta Open maschile e femminile con 4.000€ di Montepremi. Sono 138 i players coordinati da Moira Baratto e Debora Comici. Fino al 2/7 al Ranazzurra di Conegliano 5^ Edizione. Enrico Moretti coordinerà il draw maschile fino ai giocatori 3.5 con 119 tennisti. Dirige Giampaolo Turri. Fino al 2/7 ad Altivole per gli under 14 anni draw a loro dedicato. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE Dal 23/6 al 5/7 a Volpago Trofeo New Print draw maschile per giocatori fino alla terza categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 21/6 e 1.000€ di montepremi. Dal 23/6 al 9/7 a Motta di Livenza Open maschile e femminile fino alla 2^ categoria con montepremi di 4.000€ ed iscrizioni entro le ore 12 del 21/6. Dal 1/7 al 16/7 a Istrana Trofeo Positello Open maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 29/6 per giocatori fino ai 3.5. Dal 7/7 al 21/7 3° Memorial Tombacco al TCVO tennis Club Via Olivera di San Vendemiano, Open maschile con 3.000 di montepremi. Iscrizioni entro le ore 12 del 5/7.