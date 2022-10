Sporting Life Center: conclusa la 1^ tappa veneta del Road to Torino

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Conclusa la prima delle due tappe del cicuito veneto Road To Torino. Torneo dagli under 11 agli under 13 con incontri di singolare maschile, femminile e doppi. Proprio questa kermesse ha di fatto inaugurato la mega struttura fissa dello Sporting Life Center di Vacil, 4 campi in terra overcovered che consentiranno di svolgere l’attività agonistica con qualsiasi condizione meteo. Ciò ha favorito lo svolgimento regolare di questa competizione che vedeva in gara i migliori giocatori veneti di questa fascia 11-13 che sono arrivati a sfiorare quota 100. Sotto la direzione di Adriana Condrat e Giuliano Ferro, come anzidetto nei tempi previsti, la kermesse ha dato i seguenti risultati. Nell’under 11 maschile, Diego Gallizioli veronese del Garda Tennis con Edoardo Poloni del St Bassano. Nell’under 13 il 3.3 Cristian Tiengo del Plebiscito Padova in due set con il bellunese Marco Sommacal del Tc Sedico. Nel doppio under 11 Gallizioli e Poloni con la coppia di casa .Adrian Olearo e Tobia Testa. Nel doppio under 13 il duo bassanese Alvise ed Alberto Dalle Carbonare con Lorenzo Zanolli e Marcello Breda del Ct Vicenza. Nel femminile under 11 Isabella Beato dello Sporteam Maserò di Padova con Sofia Santon del Tc Dolo. Nell’under 13 Sofia Veggiari del San Giovanni Lupatoto con Maria Vittoria Franzoi del Tc Mestre. Nel doppio under 13 Elisa Mirabile del Sovizzo e Maria Vittoria Franzoi con Martina Liccardo e Viola Pavanello del Tc Padova. A Vedelago procede a rilento la Kermesse per giocatori fino ai 3.4 con tabelloni maschile e femminile a cura dell’Alpe Adria, con quasi 200 partecipanti. Le gare odierne iniziano alle 12.00 fino alle 22.00. Al Gastone Ostani di Montebelluna fino al 12 Ottobre torneo San Paolo Invest solo doppio maschile fino alla terza categoria. Competizione diretta da Natalja Tonazzo con 28 partecipanti. Teste di serie Gelli e Bertolini. Alle ore 20 due gli incontri degli ottavi in programma: Cavallari e Del Rio vs Zamprogno Davide e Luca, Franzato e Grassi contro Danieli e Toniolo.