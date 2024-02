Iniziato allo Sporting Life Center il Rodeo di Carnevale con 96 partecipanti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Iniziato ieri il Fitp Rodeo di Carnevale presso lo Sporting Life Center che si concluderà Domenica 11/2 per giocatori di 4^ categoria. E’ un altro rodeo record con 96 partecipanti. Le gare di Sabato inizieranno sin dalle 9 del mattino con 41 gare a tamburo battente, coordinate da Mauro Granzotto. Le prime due teste di serie sono i bellunesi under 16 Evan Svalduz e Francesco Tollot, numero tre l’under 14 volpaghese Lorenzo Genna ed il primo dei giocatori di casa è Leonardo Nave, favorito numero 4. Il femminile invece parla trevigiano, favorita la giocatrice dello Sporting Life Center dalla parte opposta c’è l’under 16 dell’Eurosporting Vittoria Boer. Tpra il 10/2 a Trevignano Doppio maschile iscrizioni Roberta 392-5212356. Alla Barchessa Rodeo di 4^ maschile il 17 e 18 Febbraio. Iscrizioni entro le ore 12 del 15/2. Dal 17 Febbraio al 03 marzo 2° rodeo regular all’Alpe Adria di vedelago per giocatori fino ai 3.1 maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 15 Febbraio. Da Panatta il 24 e 25 Febbraio Rodeo di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 22 Febbraio. A Volpago il 24 e 25 Febbraio Rodeo Steel al maschile per giocatori di 3^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 22. Allo Sporting Magi di Ponte della Priula 3 e 4 Marzo Rodeo di 4^ categoria solo femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 29/02.