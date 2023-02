Allo Sporting Life Center di Vacil concluso il doppio Road To Rome Maschile

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Concluso il Tpra di doppio maschile allo Sporting Life Center di Vacil. Erano una dozzina e tutte di qualità le formazioni in campo. L’ha spuntata quella più affiatata in questa particolare disciplina del double. Ovvero la coppia che già ha assaporato l’aria romana di Fitpra, e ci vorrebbe tornare. Sono Alessandro Finco e Francesco Michielin, che dopo aver vinto questa tappa del Road to Rome, hanno guadagnato sicuramente il pass per quelle regionali. In finale partita tirata contro il duo di casa Camarin-Tonini. Terzi posti per Barbon-D’Angelo e per Campagnol-Rizzotti. Serata Ascoli-Conegliano quella tenutasi nella serata di ieri alle Villed'Arfanta. Protagonisti bepi Zambon e Luca Serena che hanno snocciolato alcune loro perle tennistiche. Serata con una bicchierata assieme al team del TCVO Tennis Club Via Olivera con Andrea Barone, Daniele Valentino e Dino Tombacco. Foto ricordo da inviare alle società sportive ascolane rappresentate da Bepi che andrà lì a gestire un nuovo club tennistico. Prossimi Tornei: Al Panatta Racquet Club Rodeo 11 e 12 Febbraio per giocatori di 4^ categoria solo draw maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 9 Febbraio. All’Alpe Adria di Vedelago dal 11 al 26 Febbraio incroceranno le racchette giocatori fino ai 3.3 con draw maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 09 Febbraio. Rodeo a Silea il 18 e 19 Febbraio per giocatori di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 16/2. Il 19/2 Doppio TPRA femminile e misto allo Sporting Life Center di Vacil. Iscrizioni al 366-8243584. Il 25 Febbraio a Trevignano il Road to Rome di singolo maschile. Iscrizioni Roberta al 392-5212356. Il 26 Febbraio Tpra all’Ostani di Montebelluna molto sentito il torneo di doppio maschile aperto fino ai 4.1, facente parte del circuito Veneto. Per iscriversi Renzo 0423-23500. A Castelfranco dal 4 al 5 Marzo Rodeo maschile fino ai 3.3 dirige Giorgio Tonietto. Iscrizioni entro le ore 12 del 02 Marzo.