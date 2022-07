Allo Sporting Life center di Vacil alle 21 ultima finale del Circuito veneto Veterani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Allo Sporting Life Center di Vacil circuito veterani veneto tennis point.it, diretto da Giulia Favaro e Nadia Schiavon. Due i draw sviluppati. Over 45 ed Over 55 maschile. Una delle due finali è stata giocata nella serata di Sabato , quella over 55 vinta da Giampaolo Lionello dell’Ostani di Montebelluna su Damiano Baggio dell’Altivole. Un’ora e mezza di bel gioco contenute in due set, che ha premiato il 3.3 montelliano. Baggio questa sera alle 21 giocherà l’altra finale over 45 contro il giocatore di casa Giuseppe Bottega. Bottega in gran forma che ha vinto contro un paio di giocatori pari classifica in due set. Dovrà però raccogliere tutta l’esperienza maturata in questi suoi due lustri di gioco, che messi a confronti degli 8 di Baggio potrebbero non essere sufficienti. Nell’Open K22 di Volpago main draw spettacolare. Sette le gare in programma Lunedì 25 sotto la direzione di Matteo Favaro. Dalle 16 con Jonas Greif-Angelo Rossi; 17 Michelangelo Zvech Flaborea-Matteo Dal Zotto; 17.30 Davide Tortora-Riccardo Masiero; 18.30 Francesco Salviato già vincitore dell’Open di Bassano con Massimiliano Zanardi; 19 Carlo De Nardi-Leonardo Biasiolo; 20 Simone Benedetti-Mattia Ghedin; 20.30 Cesare Gabrieli-Alvise Zarantonello. Prossimi tornei: E’ iniziato a Villa Guidini fino al 5/8 il terza categoria maschile e femminile, con 85 iscritti coordinati da Paolo Favata e Pasquale Glorioso. Allo Sporting Magi di Ponte della Priula Cesare Gabrieli dirige il torneo di 3^ limitato al quinto gruppo, solo maschile. Il periodo di gioco sarà fino al 1/8 ed iscrizioni chiuse a 62 partecipanti. Ad Istrana competizione giovanile dai 10 ai 16 anni Trofeo Vismec che inizierà il 29/7 fino al 7 di Agosto. Iscrizioni entro le ore 12 del 27/7. Al Pietro Burei di Visnadello dal 30/7 al 14/8 competizione maschile fino ai 3.3 diretto da Lorenzo Lovadina. Adesioni entro le ore 12 del 28/7. Dal 30/7 al 10/8 a Castelfranco Open femminile diretto da Massimo Pelloia. Iscrizioni entro le ore 12 del 28/7.