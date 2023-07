Allo Sporting Life Center di Vacil festa per la promozione del team rosa della D2 alla D1

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Allo Sporting Life Center stanno festeggiando la prima promozione stagionale. La D2 femminile ha conseguito la promozione per la D1 2024. Protagoniste Angelica Cavasin, Beatrice Varini, Margherita Rigato e Martina Coghetto. Stasera alle 19.00 a Volpago la finale del Trofeo New Print draw maschile per giocatori fino alla terza categoria. Erano 108 i giocatori agli ordini di Aldo Bernardi. Di fronte quindi Simone Benedetti del Trebaseleghe e Alberto Nordio del Montecchia. TORNEI IN CORSO Fino al 9/7 a Motta di Livenza Open maschile e femminile fino alla 2^ categoria con montepremi di 4.000€. Sono 101 i players in lizza. Fino al 16/7 a Istrana Trofeo Positello Open maschile e femminile. Sono in 125 i giocatori agli ordini di Sonia Rossi e Loredana Venturini. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE Dal 7/7 al 21/7 3° Memorial Tombacco al TCVO tennis Club Via Olivera di San Vendemiano, Open maschile con 3.000 di montepremi. Iscrizioni entro le ore 12 del 5/7. A Mogliano dal 08 al 16 Luglio torneo giovanile dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 6/7. A Silea dal 08 al 22/7 Trofeo Area 8 Business Center torneo maschile dalla 4^ categoria fino ai 2.8. Iscrizioni entro le ore 12 del 6/7. A Volpago dal 14 al 26/7 tutto pronto per l’Open maschile Studio K22 con 3.000€ di montepremi. Saranno accettati i giocatori dai 3.5 a quelli della massima categoria entro le ore 12 del 12 Luglio. Dal 15 al 23 Luglio torneo di 4^ maschile e femminile presso lo Sporting Life Center di Vacil. Iscrizioni entro le ore 12 del 13 Luglio.