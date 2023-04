Atto Finale Allo Sporting Life Center di Vacil dalle 16 tutte le finali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Day Sixteen FINALS allo Sporting Life Center di Vacil è in chiusura la fase regionale del BNL femminile, pre-qualificazioni agli internazionali di Roma. Dirige Gabriele Bresolin, supervisione di Mauro Granzotto e risultati in diretta sul sito della Fit live scores e diretta sulla app Supertennix. Risultati del 22 Aprile. MD Singolo: Ferrando Cristiana 2.2 b. 2.3 Muratori Valeria 6/3 6/4; Visentin Elisa 2.3 b. Vincenti Elisa Cesarina 2.4 6/0 6/3. MD Doppio Open: Odorizzi-Ivaldo b. Burato-Burato 6/4 6/3; Antolini-Dibenedetto b. Pelosin-Parente 6/4 6/1. 3^ Categoria singolo semifinale: Bertazzon 3.2 b. Bevilacqua 6/2 7/5. MD Singolo 4^: Viganò Consuelo 4.1 b. 4.2 Di Pietrantonio Luviana 6/0 6/1, Reginato Chiara 4.1 b. 4.1 Boato Benedetta 2/6 7/6 10/6. MD Doppio 4^: Bellato-Bellato b. Sambugaro-Repetto 7/6 6/1; Fant-Croda b. Virgolin-Mori 6/2 6/1. Cinque le gare di Domenica 23, 2 di doppio e 3 incontri di singolo. Alle 16 Visentin-Ferrando; Spataro-Bertazzon; Viganò-Reginato; Bellato e Bellato-Fant e Croda. Alle 17.30 Odorizzi-Ivaldo vs Antolini-Dibenedetto. Oltre alla caccia di una possibilità di entrare nei tabelloni delle “quali” di Roma c’è una gratifica immediata grazie al ricco montepremi che supera i 10.000€. TORNEI IN GIOCO: Dal 15 al 30 Aprile a Vedelago Torneo di primavera maschile e femminile fino a giocatori 3.5. Sono 108 i players in tenzone. Sono 5 le gare odierne con inizio alle ore 09.00. Iniziato l’Open a Sernaglia fino al 14/5 con un montepremi di ben 4.000 euro dove avranno un rimborso anche i giocatori dagli ottavi di finale. Sono 74 i giocatori in tenzone coordinati da Renzo Mancuso e Loredana Venturini. Sei le gare odierne con inizio alle ore 11.00 fino alle 19.00 circa. Altivole dal 22 Aprile al 07 Maggio singoli e doppi maschile, femminile e misto per giocatori fino alla 3^ categoria. Sono 97 gli iscritti. Inizio ore 9 con 12 incontri. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE Alla Barchessa di Casale Sul Sile weekend rodeo maschile il 24 e 25 Aprile per i giovani dai 10 ai 14 anni. Sono 60 i tennisti in gara. Da Panatta dal 20/5 al 28/5 torneo giovanile dai 12 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 18/5.