Allo Sporting Life Center di Vacil c'è il Master Junior road to Torino per giovani 11 e 13 anni

Fino al 01 Ottobre allo Sporting Life Center di Vacil Junior Master Road To Torino per giovani dagli 11 ai 13 anni con incontri di singolo e doppio, sono 150 i giocatori a confronto. E, sono i migliori del veneto in lizza. Nel tabellone dell’under 11 presente anche il fenomeno bibionese Nicolas Lyam Basilone fresco tricolore di categoria sia nel singolo che nel doppio. Lo si vedrà in campo nelle ultime battute essendo 3.2 ed il numero uno del seeding. Le gare odierne saranno 14 con inizio dalle ore 15.00. Bonazzi-Barcikowsky, Saviane-Vettori, Buscato-Borgo, Peruzzo Anoè, Marcolin-Sabbatino, Sanders-Vidal, Maso-Franzosi, Crestani-Draghi, Polija-Giangregorio, Barbari-Longhi Capurso, Todeschin-Palmestina, Zagatti-Savonitto, Svalduz-Cattaneo e Ongarato-Ciato. ALTRI TORNEI IN CORSO Fino al 08 Ottobre a Vedelago torneo maschile e femminile fino ai 3.3. Sono 222 gli iscritti a questa competizione, numero record stagionale. Le gare di Mercoledì se ne contano ben 13 fino alle ore 23. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE All’Ostani di Montebelluna Torneo di doppio maschile trofeo San Paolo Invest. Iscrizioni entro le ore 12 del 28/9. Dal 7 al 22 Ottobre sempre a Vedelago altro torneo come quello in corso. Iscrizioni entro le ore 12 del 5/10. Ad Altivole dal 14 al 29 Ottobre torneo di 3^ con singolari e tutti i doppi. Iscrizioni entro le ore 12 del 12/10. Allo Sporting Magi di Ponte della Priula 1° Trofeo Ondulkart solo al maschile fino ai 3.3. Iscrizioni entrole ore 12 del 12/10.