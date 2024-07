Nel week end alle Bandie i campionati italiani di triathlon

Dal 5 al 7 luglio a Lovadina di Spresiano tornano i Campionati Italiani Giovanili di Triathlon Individuale e a Staffetta 2+2, la Coppa delle Regioni Junior, Youth e Ragazzi. Anche quest’anno i Tricolori si terranno al lago Le Bandie, attese circa 1.800 presenze gara nella tre giorni. I Campionati Italiani Giovanili di Triathlon tornano a Lovadina di Spresiano il prossimo fine settimana, 5-7 luglio 2024, per una terza edizione organizzata direttamente dalla Federazione Italiana Triathlon. La manifestazione si svolgerà al lago Le Bandie presso il Centro Sportivo le Bandie di Remo Mosole, con il patrocinio del Comune di Spresiano e l’importante partnership finanziaria di Centromarca Banca. A supporto organizzativo dell’evento l’Asd Pavanello, il Comitato Regionale FISA (Federazione Italiana Salvamento Acquatico) e l'associazione nazionale Vigili del Fuoco.



Il patron Remo Mosole: «Con grande entusiasmo accogliamo la numerosa famiglia del triathlon al Centro Le Bandie anche per la stagione 2024, per una kermesse di tre giorni all’insegna della festa e dello sport ad alti livelli. Rinnoviamo il nostro ringraziamento alla Fitri con il Presidente Riccardo Giubilei, e a tutto il suo staff tecnico altamente qualificato, e a Giuliano Pavanello con tutti i suoi collaboratori dell’ASD Pavanello Triathlon Eroi del Piave per la professionalità e l’efficienza nell’organizzazione dell’evento che è diventato ormai un appuntamento fisso. Diamo il nostro più caloroso benvenuto a tutti gli atleti e gli accompagnatori che parteciperanno ai Campionati Italiani qui a Lovadina».



GLI ATLETI IN START LIST

Per l’edizione 2024 dei Campionati Italiani Giovanili di Triathlon Individuale e a Staffetta 2+2, e Coppa delle Regioni Junior, Youth e Ragazzi sono attese circa 1800 presenze gara sulle seguenti distanze rispettivamente di nuoto, bici e corsa: Junior - Triathlon sprint: 750 m/20 km/5 km

Youth A - Distanza Youth: 300 m/6 km/2 km

Youth B - Super sprint: 400 m/10 km /3 km

Tutte le staffette: 300 m /6 km/1,6 km

Ragazzi: 250 m/4 km/1 km (anche la staffetta)



Il programma

Giovedì 4 luglio

16.00 – 18.00 prova percorsi Ciclismo e Corsa

17.30 – 19.00 distribuzione pacchi gara

19.00 Briefing tecnico



Venerdì 5 Luglio

07.00 – 13.00 Ritiro Pacchi Gara presso Segreteria

07.30 – 08.15 Apertura Zona Cambio categorie Junior

8.00 – 8.15 riscaldamento in acqua JU DONNE

8.30 PARTENZA JUNIOR DONNE

9.30 – 9.45 riscaldamento in acqua JU UOMINI

10.00 PARTENZA JUNIOR UOMINI

11.30 premiazioni Junior

14.00 – 15.00 apertura Zona Cambio categorie Youth B e YOUTH A

14.45 – 15.00 riscaldamento in acqua YOUTH B DONNE

15.15 PARTENZA YOUTH B DONNE

15.45 – 16.00 riscaldamento in acqua YOUTH B UOMINI

16.15 PARTENZA YOUTH B UOMINI

16.30 Chiusura Zona Cambio categorie Youth A

16.45 – 17.00 riscaldamento in acqua YOUTH A DONNE

17.15 PARTENZA Youth A DONNE

17.30 – 17.45 riscaldamento in acqua YOUTH A UOMINI

18.00 PARTENZA YOUTH A UOMINI

19.00 premiazioni Youth

20.00 conferma squadre e ritiro pacchi gara staffette



Sabato 6 Luglio

06.30 apertura segreteria

06.45 – 07.45 Apertura Zona Cambio staffette Sviluppo

07.30 - 07.45 riscaldamento in acqua staffette Sviluppo

08.00 PARTENZA Staffette Sviluppo

09.30 Chiusura Zona Cambio staffette Junior

09.30 – 09.45 riscaldamento in acqua staffette Junior

10.00 PARTENZA staffette Junior

11.45 - 12.30 Scarico z.c. e carico staffette Youth

12.30 – 12.45 riscaldamento in acqua staffette Youth

13.00 PARTENZA staffette Youth

15.15 Premiazioni staffette

15.15 – 16.15 Zona cambio categoria Ragazzi

16.30 Partenza gara ragazzi donne

17.00 Partenza gara ragazzi uomini

18.00 Sfilata rappresentative Regionali



Domenica 7 Luglio

06.30 apertura segreteria

06.45 – 07.45 Apertura Zona Cambio Coppa delle Regioni Junior

07.30 - 07.45 riscaldamento in acqua staffette Coppa delle Regioni Junior

08.00 PARTENZA Coppa delle Regioni Junior

09.30 Chiusura Zona Cambio Coppa delle Regioni Youth

09.30 – 09.45 riscaldamento in acqua Coppa delle Regioni Youth

10.00 PARTENZA Staffette Coppa delle Regioni Youth

11.30 Chiusura zona cambio Coppa delle Regioni Ragazzi

11.30 – 11.45 riscaldamento in acqua Coppa delle Regioni Ragazzi

12.00 Partenza Coppa delle Regioni Ragazzi

13.30 Premiazioni Coppa delle Regioni



PROGETTO IMPATTO ZERO

L’appuntamento veneto sarà anche l’occasione per mettere in campo il nuovo progetto denominato “Impatto zero” che punta alla salvaguardia dell’ambiente, dopo il debutto del settore giovanile a Montesilvano. Infatti ogni atleta al via dovrà utilizzare la cuffia marchiata Fitri e la cavigliera in neoprene, a cui fissare i rilevatori cronometrici, già consegnate nei passati appuntamenti e che dovranno rimanere gli stessi per tutta la stagione.



MACRO RADUNO ATTIVITÀ SVILUPPO

E sempre a Lovadina di Spresiano si terrà anche il Macro Raduno Attività Sviluppo –Youth B dal 7 all’11 luglio 2024 a cui prenderanno parte 46 atleti seguiti dal Direttore Tecnico Giovanile Alberto Casadei e dal suo staff.