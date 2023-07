Le squadre trevigiane nella serie d regionale moltissime le promozioni. Poker Eurosporting

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Concluso il campionato della serie D. In attesa delle finals regionali che assegneranno il titolo regionale, in programma presso il Republic di Jesolo il 23 e 24 Settembre, ci sono i verdetti delle promozioni e delle retrocessioni. D1 femminile playoff: Conquista la serie C l’Eurosporting Treviso per il campionato 2024. Il team:Sveva Ricci, Laura Spataro,Alice Bertazzon e Giorgia Spolaor. Purtroppo non ce la fa il Park che vede ancora nel doppio di spareggio la su bestia nera e da il pass alle padovane del Plebiscito. D2 maschile playoff: passano sia il San Vendemiano Tcvo contro il Rovigo, sia Eurosporting nel derby con il Castelfranco. Sarà quindi D1 campionato 2024. I componenti. Eurosporting: Lorenzo Maria Archenti, Andrea Cattaneo, Luca Wood e Edoardo Martini. Tcvo: Luca Serena, Andrea Barone e Giulio Lovisotto. D3 femminile playoff: passa l’Eurosporting e Tc Bigolino Valdobbiadene che disputeranno la D2 nel campionato 2024. Per le valdobbiadenesi: Anna Stefani, Valentina Poli, Arianna Cagnin, Agnese Manzoni, Elena Vanzin, Sonia Zanella e Alexia Zorica Petrica. Eurosporting: Francesca Da Re, Beatrice Dal Bello e Giorgia Grizzo. D3 maschile playoff: Visnadello, Eurosporting A, Ranazzurra Conegliano e Tcvo di San Vendemiano giocheranno la D2 2024. Le formazioni. Ranazzurra: Andrea Peruzzo, Enrico Moretti e Marco Cuzziol. Tcvo: Dino Tombacco, Davide Tolot, Stefano Dal Cin, Gabriele Soravia, Michele Ballarin e Roberto Longo. Visnadello: Tommaso Da Rold, Angelo De Menis, Stefano Meneghetti Cristiano Marchesan, Fabio Fregolent, Manuel Barbon e Daniele Barro. Eurosporting: Pietro Bazzo, Alessandro Grande, Andrea Ziterni, Luca Garbui e Andrea Ceron. D4 maschile playoff: New Tennis Silea, Tc Cornuda, Park Tennis Villorba, Treviso Tennis Team, Ospedalieri Tv, Sporting Life Center D. Disputeranno la D3 2024. I componenti. Silea: Igor Rossi, Fabio Mella, Adrian Canova, Luca Piovesan e Giampietro De Logu. Ospedalieri: Christian Montana, Edoardo Maria Basile e Marco Bortoletto. Park Tennis: Gasparini, Karrobi, Menon, Rizzotti, Muggioli, Dri e Da Pian. Sporting Life Center: Matteo Zara, Leonardo Granzotto, Pietro Andreatta e Alessandro Dapunt. Cornuda: Sebastiano Buzzatti, Ludovico Conte e Federico Bogana. TTT: Andrea Gastaldin, Matteo Vistosi, Andrea Pieratti, Jose Juan Huelves Zarco e Germano Girotto. Retrocessioni: Dalla D1 alla D2 villa Guidini maschile; D2 alla D3 femminile Eurosporting Tv;