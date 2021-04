Vittorio Veneto, 319 staffette in gara ai Campionati regionali

L’atletica regionale riparte da Vittorio Veneto. Domenica 11 aprile, l’anello di Piazzale Consolini ospiterà il campionato regionale di staffette, tradizionale appuntamento d’inizio stagione per l’attività in pista.

Alla manifestazione, organizzata da Vittorio Atletica, sono iscritte 319 staffette, in rappresentanza di una sessantina di società provenienti da tutta la regione. Diciotto le gare in programma: quattro per la categoria cadetti (4x100 e 3x1000 maschili e femminili), quattro per la categoria allievi (4x100 e 4x400 maschili e femminili), sei per il settore assoluto (4x100, 4x400 e 3x800 maschili e femminili) e quattro per i master (4x100 e 4x400 maschili e femminili). Torna così, dopo un anno d’assenza (l’ultima edizione si è disputata a Noale nel 2019), un campionato regionale tra i più classici dell’annata in pista. Si gareggerà, ovviamente, nel pieno rispetto del protocollo anti-Covid previsto dalla Federazione. Le gare cadetti si svolgeranno in mattinata, a partire dalle 10.45. Il resto del programma è previsto nel pomeriggio, con inizio alle 15.15.