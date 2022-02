Statale 53, la squadra di Vedelago è Campione d'Italia nella Serie A di freccette

Alla fine l’hanno spuntata i 9 giocatori della squadra Statale 53 che, lo scorso week end, si sono aggiudicati il primo posto alla finale del Campionato a Squadre di Freccette della federazione Open Dart che si è tenuto ad Arezzo.Loro sono Marco Gazzola, Gianni Miato, Andrea Marcon, Matteo Cedolini, Antonio Faoro, Zlatko Vasic, Sean Dimarcantonio, Maruska Meneghetti e Massimiliano Bellini.

Il nome della squadra, invece, è legato allo storico locale vedelaghese che ha dato lo spazio e il supporto per creare il club, nato circa 7 anni fa con la disciplina del soft darts (freccette elettroniche punte in plastica) che attualmente conta 9 iscritti. Nella disciplina dello steel darts (punte in ferro e bersaglio tradizionale) militano invece una trentina di sportivi provenienti da tutto il Veneto. La gara finale ad Arezzo è arrivata per la squadra Statale 53 dopo aver concluso il campionato al primo posto. Ora il prossimo obiettivo sono le interregionali a squadre che si svolgeranno a giugno a Cividale del Friuli.

Spiegano i componenti della squadra: “Nella squadra ci sono atleti che praticano questo sport da oltre 30 anni. Finalmente è stato riconosciuto il ruolo di istruttori per cui, attraverso delle dimostrazioni nelle scuole, portiamo a conoscenza questo sport anche nelle scuole essendo disciplina molto valida in quanto necessita di estrema concentrazione e capacità nel calcolo matematico e, dunque, è un incentivo per la memoria. Altra grande conquista è stato il riconoscimento della categoria disabili, istituendo un campionato nazionale parallelo e la possibilità di disputare gare nazionali, internazionali e mondiali”.