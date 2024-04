Stefan, Mezzacasa e Buganza in pista

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Sempre più a tutto tondo l'attività promozionale di Xmotors Team che, in vista del prossimo fine settimana, non si farà mancare la velocità in circuito. Al Red Bull Ring, tra Sabato 27 e Domenica 28 Aprile, il sodalizio di Maser riporterà in campo il suo presidente, Francesco Stefan, al via con una Porsche Cayman 718 GT4 di BA Motorsport, condividendo il weekend con un Denis Mezzacasa pronto all'esordio su una Seat Leon MK2. Il pilota di La Valle Agordina affronterà l'intero calendario proposto dal Time Attack Italia, una serie che sarà accolta da alcuni dei più prestigiosi tracciati nazionali, ad iniziare da una vera e propria chicca come la presenza su quello austriaco che ospita i principali circus del globo. Un format particolare che richiama molto quello già conosciuto delle cronoscalate. “Abbiamo deciso di prendere parte al Time Attack Italia per vari motivi” – racconta Mezzacasa – “ed il primo è che questa esperienza ci permetterà di correre su piste belle ed importanti. Saremo al via con una nuova vettura, la Seat Leon MK2, e l'affrontare circuiti così prestigiosi sarà un'ottima palestra per poter crescere. L'altro vantaggio è che non butteremo via giornate di lavoro, essendo questi eventi previsti per il Sabato e la Domenica. Il primo giorno sarà dedicato alle ricognizioni, rigorosamente a piedi, mentre al secondo si faranno prove libere, qualifiche e due giri secchi. Non è una gara in bagarre ma si va alla ricerca del miglior tempo sul giro, un format che richiama molto quello delle cronoscalate. Non vediamo l'ora di iniziare.” Ma l'amore per le salite rimane ben ancorato al cuore del bellunese, già pronto ad essere della partita alla successiva Cronoscalata Levico - Vetriolo - Panarotta, appuntamento valevole per il Campionato Italiano Velocità Montagna previsto per la settimana successiva. “Se tutto va per il verso giusto” – aggiunge Mezzacasa – “porteremo al debutto in salita la nostra Seat Leon MK2, una vettura che esce da Seat Motorsport, alla salita di Levico. Intanto concentriamoci sulla partecipazione austriaca perchè saranno tante le incognite della vigilia.” Rientrando nei patri confini Giovanni Buganza è pronto a far rotta verso l'Autodromo dell'Umbria per un nuovo confronto con i protagonisti del Trofeo Italia Prototipi. In quel di Magione, Sabato 27 e Domenica 28 Aprile, il pilota di Castelfranco Veneto tornerà al volante della sua Chevron B16 che, curata da Davide Melandri, lo ha portato a centrare un brillante risultato nel recente Mugello Classic, uno degli eventi più prestigiosi al mondo. “Abbiamo già corso qui nel 2023” – racconta Buganza – “ed abbiamo portato a casa un bel secondo posto. Il circuito è tortuoso ma si adatta bene alla nostra Chevron B16. Le iscrizioni saranno aperte ad un range molto ampio di vetture quindi non sappiamo con chi e con cosa dovremo fare i conti a Magione. Il tracciato mi piace molto e, assieme a Davide, lavoreremo per cercare di migliorare un setup che al Mugello Classic era lontano dalla perfezione.”