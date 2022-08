Stefan torna al volante allo Slovakia Ring

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il mese di Agosto coincide solitamente con una breve pausa estiva, per il mondo del motorsport in genere, e quale migliore occasione per sfruttare tale sosta e tornare a godersi, senza alcun pensiero, l'adrenalina della competizione da dietro un volante. Il prossimo fine settimana il presidente di Xmotors Team, Francesco Stefan, interromperà un lungo digiuno dal volante, assente dalla scena da Marzo di quest'anno, presentandosi ai nastri di partenza del penultimo atto dell'ESET V4 Cup, serie riservata alle Renault Clio Cup. Già visto al volante di vetture della casa transalpina, nell'occasione messa a disposizione ed iscritta da BA Motorsport, il patron della scuderia di Maser conferma la direzione già tracciata.

“Tutti gli impegni sportivi di Xmotors Team sono in vacanza” – racconta Stefan (presidente Xmotors Team) – “quindi ho deciso di prendere al balzo quest'occasione per godermi un fine settimana da pilota. È dal Monza Rally Show del 2018 che ho iniziato a prediligere la guida in pista, mettendo da parte i rally che comunque avranno sempre un posto speciale nel mio cuore. Ho partecipato a vari rally in circuito ed a qualche evento in pista, sia con la Twingo che con la Cupra Leon TCR nella Super Cup Endurance. Direi che continuerò lungo questa strada.” Un simpatico scambio di ruoli che vedrà, nel fine settimana, Stefan infilarsi tuta e casco mentre ad una delle punte del sodalizio trevigiano, Boštjan Avbelj, spetterà il compito di seguirlo in campo gara, mettendo a disposizione una delle proprie Renault Clio Cup V, in versione trofeo. “Di solito sono io che seguo Boštjan in gara” – sottolinea Stefan – “ma questa volta toccherà a lui stare al muretto e sostenermi lungo il weekend. Sono certo che i suoi consigli saranno utili.” Appuntamento quindi fissato per Venerdì 19 Agosto per l'unica sessione di qualifica, della durata di venticinque minuti, che si rivelerà determinante per la delineazione della griglia. Il Sabato seguente, nel primo pomeriggio, semaforo verde su una gara 1 articolata sulla medesima durata mentre la Domenica seguente si replicherà con gara 2, a chiudere il sipario su un evento che vedrà schierarsi quasi una ventina di vetture di casa Renault.

“Sarà la mia prima volta allo Slovakia Ring” – conclude Stefan – “e, pur essendo in gara per l'ESET V4 Cup, si tratterà di una gara spot. Approfitto per ringraziare Boštjan e tutta la BA Motorsport. Correrò iscritto con loro ma avrò a supporto vari partners di Xmotors Team. Da quello che mi hanno detto questo circuito dovrebbe essere abbastanza veloce quindi vedremo cosa mi ricorderò dei miei trascorsi al volante. Non sarà sicuramente facile perchè mi troverò a correre con una nuova vettura, mai usata prima d'ora, e con un parco partenti che conta quasi una ventina di vetture. Non ci presenteremo con particolari ambizioni ma è naturale che cercheremo di dare il massimo a disposizione. L'intento è quello di godersi questo fine settimana di vacanza sportiva prima di rituffarsi negli impegni di scuderia per il finale del 2022.”