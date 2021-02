Assoluti Primaverili di nuoto: lo Stile Libero Preganziol qualifica sei atleti

La Stile Libero di Preganziol ha ospitato la terza giornata di qualificazione valida per l’ottenimento dei pass per i campionati Italiani Assoluti Primaverili di nuoto che si terranno nello Stadio del Nuoto a Riccione dal 31 marzo al 3 aprile Nei quattro turni di gara, gestiti al meglio per rispettare le linee guida per il contrasto al Covid, hanno visto misurarsi in acqua circa trecento atleti e per la società organizzatrice si registrano tre nuove qualificazioni ai campionati Assoluti.

Marco Turco Bovolenta, nei 50 rana, si aggiunge a Federico Rizzardi, Anna Porcari, Agata Maria Ambler, Martina Franconetti e Francesco Visentini i quali sono già in possesso dei minimi per gli assoluti. Rizzardi aggiunge i 200 misti ai già qualificati 50 100 e 200 rana ed a sua volta Anna Porcari aggiunge i 200 farfalla ai già qualificati 200 dorso. Moro Federico e Guernier Marco Primo invece fanno registrare i loro personal best ritoccando anche i record sociali della squadra.

“Giornata positiva, ma certo non vogliamo fermarci qui - sono le parole di Andrea Franconetti Head Coach della Stilelibero - ci sono altri tre o quattro atleti che hanno fatto registrare una grande crescita e migliorando i dettagli potranno ambire alla qualificazione agli Assoluti”. Luca Lucchetta direttore Tecnico prosegue “Sono orgoglioso dello staff e degli atleti dato che in questi mesi siamo sempre riusciti ad adattarci alle situazioni per crescere. La resilienza è l’essenza dello sport ed abbiamo dimostrato tutti di averne sviluppata in modo adeguato. Dall’inizio dell’anno sono stati 44 i nuovi record sociali, segno della grande voglia di gareggiare dei ragazzi ma soprattutto della bontà del percorso fatto dallo staff tecnico e dalla società in questo periodo particolare".

