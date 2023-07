Storica promozione in B2 per il team maschile dell'Eurosporting dei monelli di Pedrazzi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

L’Eurosporting maschile agguanta la promozione per la serie B2 2024. Dopo averla ipotecata nella gara d’andata a Vado in Liguria con un lungimirante 5/1, ai monelli di Pedrazzi in casa bastavano soli due punti per festeggiare. E così è stato in Viale Felissent. Al contrario per il Park femminile che dopo aver fatto ancora 3/3 con le bergamasche, si sono arrese alle ospiti nel doppio di spareggio. Continua la maledizione per il team di Gianfranco Griso alla sua 4^ mancata promozione. Dalle 16.00 tempo permettendo iniziano le finali dell’Open da Panatta. Prima il femminile con il derby mestrino Green Garden Francesca Covi che potrebbe cogliere il suo secondo successo stagionale contro Beatrice Pelosin. Alle 18.30 derby vicentino tra Tommaso Dal Santo dato in grande spolvero e l’acciaccato Ghedin, che nella serata di ieri a Camposampiero ha dovuto ritirarsi per un doloroso risentimento al piede.

TORNEI IN CORSO

Fino al 5/7 a Volpago Trofeo New Print draw maschile per giocatori fino alla terza categoria. Sono 108 i giocatori agli ordini di Aldo Bernardi che si contenderanno 1.000€ di montepremi. Fino al 9/7 a Motta di Livenza Open maschile e femminile fino alla 2^ categoria con montepremi di 4.000€. Sono 101 i players in lizza. Fino al 16/7 a Istrana Trofeo Positello Open maschile e femminile. Sono in 125 i giocatori agli ordini di Sonia Rossi e Loredana Venturini.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE

Dal 7/7 al 21/7 3° Memorial Tombacco al TCVO tennis Club Via Olivera di San Vendemiano, Open maschile con 3.000 di montepremi. Iscrizioni entro le ore 12 del 5/7. A Mogliano dal 08 al 16 Luglio torneo giovanile dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 6/7.