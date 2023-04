Benetton Rugby lotta ma vincono gli Stormers per 38-22

Al Danie Craven Stadium di Stellenbosch si gioca la partita tra Stormers e Benetton Rugby, per l’ultimo turno dello United Rugby Championship 2022/2023. In Sudafrica i Leoni vogliono chiudere al meglio il campionato, ma gli Stormers desiderano proteggere il fattore campo.

La cronaca del match

Pronti, via e Favretto guadagna un ottimo turnover. I Leoni guadagnano campo e vanno nei 22 metri dei padroni di casa. Gli Stormers commettono un’infrazione e i biancoverdi vanno ai pali. Tomas Albornoz non sbaglia e segna i primi tre punti della serata. I sudafricani recuperano campo e siglano la prima meta: Libbok apre il campo con un calcio passaggio per la presa aerea di Davids che va a marcare. Libbok non converte la trasformazione. I Leoni non demordono e realizzano una marcatura incredibile. Gallo recupera l’ovale e in velocità salta tre avversari, azionando poi la corsa imprendibile di un sontuoso Alessandro Izekor che si beve sessanta metri e fa meta. Albornoz trasforma. Poi viene solo ammonito, e non espulso, Evan Ross dall’arbitra Davidson per aver deliberatamente sbattuto a terra il viso di Zuliani. Lo stesso Zuliani deve lasciare il campo per Lorenzo Cannone. Gli ospiti non riescono a sfruttare la superiorità numerica. Si torna in 15 contro 15 e rientra Zuliani. Gli Stormers riescono a poggiarsi su una maul debordante e Engelbrecht timona il drive della seconda meta sudafricana; Libbok trasforma. Il primo tempo finisce quindi 12-10 per i sudafricani.

Comincia la ripresa e i padroni di casa allungano. Bell’azione in velocità conclusa dalla doppietta di Engelbracht. Libbok non trasforma. Intanto entra Garbisi per Duvenage. I Leoni pagano la poca disciplina e gli Stormers fanno sempre male con il drive. Arriva così la meta di Kotze, per il punto di bonus offensivo dei sudafricani. Libbok centra i pali e Stormers che scappano sul 24-10. Arrivano tre cambi per coach Bortolami: dentro Zani, Bernasconi e Lorenzo Cannone per Gallo, Maile e Stowers. I Leoni hanno una buona chance da maul, ma si fermano sul più bello. Dall’altra parte gli Stormers sono letali con i trequarti e sulla bandierina segna Bloometjies. Altre sostituzioni con Menoncello e Niccolò Cannone per Riera e Lazzaroni. Ora gli Stomers sbagliano una touche nei loro cinque metri, Manuel Zuliani si impossessa dell’ovale e va in meta. Albornoz non trasforma. Gli Stormers non si intimoriscono e segnano ancora col drive, ora timonato da Theunissen. Libbok converte e padroni di casa avanti sul 38-15. Altro giallo per gli Stormers per placcaggio aereo di Senatla su Minozzi. Nel frattempo Umaga subentra per Albornoz. I Leoni non mollano e vogliono avvicinarsi ai sudafricani, riuscendoci. Grande maul dei biancoverdi e gli Stormers sono costretti a fare fallo per atterrarlo. Meta tecnica per i biancoverdi e giallo per Dayimani. La partita quindi si conclude con il 38-22 per gli Stormers. Termina così l’avventura in URC dei Leoni che torneranno in Italia e si dedicheranno per la sfida storica di domenica 30 aprile: la semifinale di Challenge Cup a Tolone.