Successo per il 2° Torneo Nazionale Usd Opitergina: il Südtirol conquista il Trofeo Loris

È festa per il Südtirol al 2° Torneo Nazionale Usd Opitergina - 18° Trofeo Ristorante Loris, la manifestazione sportiva a carattere nazionale riservata ai piccoli calciatori appartenenti alla categoria esordienti 1° anno, classe 2010, organizzata dall’Usd Opitergina in collaborazione con la società Asd Vittorio Falmec S.M. Colle. Un appuntamento di alto livello che ha saputo riunire il meglio dei vivai di alcune tra le più importanti scuole calcio nazionali, segnando la ripartenza dopo due anni di stop forzato dettato dalla pandemia.

Dopo la fase a gironi di sabato e domenica tra i due campi di gioco dell’edizione 2022, dallo stadio comunale Opitergium di Oderzo allo stadio Paolo Barison di Vittorio Veneto, ieri lunedì 25 aprile 2022 la fase finale si è giocata all’Opitergium e ha sancito la vittoria del Südtirol. La finalissima è stata infatti animata dalla sfida tra Südtirol e Udinese in una partita che nel primo tempo ha visto il raddoppio biancorosso, prima della rete dei bianconeri ad accorciare le distanze prima dell’intervallo. La ripresa è stata contraddistinta da un duello altrettanto avvincente tra le due formazioni con continue occasioni da ambo le parti, anche se senza marcature. Fino al fischio dell’arbitro che ha chiuso la partita sul 2-1 per il Südtirol. Prima della finalissima, nella finale per il terzo posto, vittoria per i viola della Fiorentina, che si è imposta sui rosso blu del Bologna per 2-1.

Di seguito tutti i risultati della giornata conclusiva del torneo: Opitergina-Ac Mestre 3-3 (finale 19°-20° posto); Dolomiti Bellunesi-Fc Bassano 2-1 (finale 17°-18° posto); Treviso-Vittorio Veneto Falmec S.M. Colle 3-1 (finale 15°-16° posto); Montebelluna-San Donà 10-1 (finale 13°-14° posto); Triestina-Liventina 0-3 (finale 11°-12° posto); Pordenone-Giorgione 5-1 (finale 9°-10° posto); Vicenza-Cittadella 1-3 (finale 7°-8° posto); Venezia-Padova 1-2 (finale 5°-6° posto); Fiorentina-Bologna 2-1 (semifinale); Südtirol-Udinese 2-1 (finale).