Sull'erba naturale a San Marco di Resana vince il toscano Lenzi secondo Carpene di Schio

Concluso il Rodeo alla San Marco Academy di Resana, un torneo vessato dal maltempo e concluso non appena il bel tempo è tornato. L’ha spuntata il toscano Federico Lenzi dello Junior di Massa in due set contro la sorpresa del torneo Pietro Carpene di Schio. Il vicentino autore di 3 vittorie “pesanti”, da 4.4 si è trovato in finale contro Lenzi con classifica 3.2. Il divario di ranking non si è notato molto tant’è la bravura del berico in questa superficie. Terzi posti per Maurizio Collatuzzo del Sernaglia e per il cittadellese Filippo Pettenon. Sempre a San Marco di Resana Sabato 27 dalle ore 10 torneo tennisti insuperabili. Esibizione di doppio unificato con atleti dell’associazione I*can e progetto sport e cultura. Momento conviviale la cena con famiglie, atleti ed accompagnatori. Tre i tornei Fitp in corso. A Vedelago torneo di 3^ categoria, iniziato dal 13 Maggio e che continuerà fino al 28. Competizione Fitp al maschile e femminile fino ai 3.3, con 133 partecipanti coordinati da Dean Pinezic. Sette le gare in programma Mercoledì dalle ore 16.30. Aprono gli incontri Greta Pavan e Martina Coghetto chiudono Marcello Chiozzi e Damiano Baggio. Da Panatta dal 20/5 al 28/5 torneo giovanile dai 12 ai 16 anni. Sono 6 draws da 16 per un totale di 96 giocatori diretti da Moira Baratto e Debora Comici. Dal 20/5 al 04/6 Altivole torneo di 3^ maschile e femminile con doppio maschile per 90 tennisti. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE A Motta di Livenza tutto pronto per ospitare le tappe del Kinder Trophy. Il Mini dal 27/5 al 04/6 per i giovani 9-10-11 e 12 anni, con iscrizioni entro le ore 12 del 25/5. Dal 2 al 15 Giugno al Park di Villorba torneo Open femminile per giocatrici dalle 4.4 in su. Sono 1.000 gli euro di montepremi, iscrizioni entro le ore 12 del 31/5 per le tenniste fino alle 3.5, per le altre n attesa di determinazione. Dal 2 al 11/6 alla Barchessa di Casale sul Sile torneo per giocatori e giocatrici fino ai 4.3. Già copiose le iscrizioni per questa competizione che coinvolge la base tennistica. Adesioni entro le ore 12 del 31/5. Dal 2 al 14 Giugno all’Ostani di Montebelluna torneo di 3^ maschile fino al grado 3.3. Iscrizioni entro le ore 12 del 31/5, dirige Natalja Tonazzo. Junior Trophy dai 13 ai 16 anni si svolgerà dal 3/6 fino al giorno 11/6 e le iscrizioni saranno accettate fino alle ore 12 del 01/6.