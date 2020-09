Supercoppa italiana per l'Imoco, Monica De Gennaro: «Emozionata come la prima volta»

Prosegue a ritmo sempre più intenso la preparazione dell'Imoco Volley Conegliano in vista dell'esordio ufficiale della stagione 2020/21, che per le Pantere sarà direttamente la Final Four di Supercoppa Italiana in programma sabato 5 e domenica 6 settembre a Vicenza, in un'inedita kermesse "en plein air" nella cornice suggestiva di Piazza dei Signori. Le Pantere sono già qualificate alla fase finale della competizione in quanto vincitrici della Coppa Italia 19/20, e a sei mesi dall'ultima uscita ufficiale torneranno quindi in campo nel weekend pronte a raccogliere la sfida delle squadre che in questa settimana hanno giocato i turni di qualificazione.

Monica De Gennaro, la Pantera più longeva della storia di Imoco Volley, inaugurerà sabato con la presenza n° 270 la sua ottava stagione in maglia gialloblù, e fotografa così la marcia di avvicinamento della squadra all'esordio stagionale dopo il lungo stop: «La preparazione sta andando molto bene, ci stiamo allenando con tanto impegno perchè, e non è proprio una frase fatta stavolta, non vediamo l'ora finalmente di tornare a giocare dopo tanti mesi di assenza dalle competizioni ufficiali. Finora non abbiamo avuto a differenza delle altre squadre che arriveranno alle finali di Supercoppa la possibilità di giocare partite vere, ma contiamo sui nostri allenamenti che sono stati sempre più intensi in questo periodo. La squadra sta riprendendo l'intesa e gli automatismi migliori, siamo anche favorite dal fatto che gran parte della formazione è insieme da tanti anni quindi è solo questione di riprendere i meccanismi abituali, vogliamo iniziare bene la stagione e sappiamo che c'è già un trofeo prestigioso in palio, quindi cercheremo di presentarci a Vicenza con la migliore Imoco per provare a portare a casa la coppa».

Sei mesi senza competizioni, per voi abituate a giocare senza soluzione di continuità come è stato vivere questo lungo stop? «Io personalmente sono riuscita a "staccare" e a prendermi mentalmente una vacanza, dopo tanti anni sempre in pista alla fine è stato utile staccare e rigenerarsi fisicamente e psicologicamente, almeno questa situazione in questo senso ha avuto anche un lato buono sia per me che per tante mie compagne che da anni giocano sempre tutto l'anno tra club e nazionali. Adesso però torniamo a giocare e mi sento emozionata come alla mia prima volta in Serie A, fremo per il momento in cui torneremo in campo! E vedo che anche in squadra c'è tanta voglia di iniziare bene la stagione e c'è grande attesa per questo ritorno in campo tra pochi giorni».

Hai seguito le altre partite dei turni eliminatori? «Finora no, non ho ancora avuto tempo, ma sappiamo che affronteremo avversarie molto agguerrite che vorranno dare il massimo nelle finali a Vicenza».

Vicenza è la città dove hai esordito da giovane e hai passato tanti anni (dal 2002 al 2009), giocherete in piazza, le tue sensazioni? «Sarà particolare, un'ulteriore emozione riprendere proprio da Vicenza, una città dove ho vissuto tutta l'adolescenza e dove ho tanti bei ricordi degli anni trascorsi. La piazza è bellissima e anche se purtroppo saremo "blindate" senza pubblico mi fa molto piacere tornare nella città dove ho iniziato e dove ho anche conosciuto mio marito (coach Santarelli). Giocare all'aperto? Io personalmente so cosa ci aspetta perchè ho avuto già un'esperienza outdoor con la Nazionale, non è certo la stessa cosa che giocare in un palazzetto, ma le condizioni saranno uguali e particolari per tutte le squadre, quindi non ci sono problemi. L'importante è che torniamo a giocare dopo tanto tempo!».