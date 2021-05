Mister Sylvio Rocha Valladao rinnova con la Came Dosson fino al 2024

Grande soddisfazione in casa Came Dosson Calcio a 5: la società del Presidente Alessandro Zanetti ha annunciato con orgoglio di aver trovato l’accordo con mister Sylvio Rocha per il rinnovo del contratto per ulteriori 3 anni, fino al 30 Giugno 2024. Una storia che continua quella tra la Came e l’allenatore verdeoro che già da 6 anni occupa la panchina biancoblu: caso più unico che raro non solo del futsal ma dello sport in generale, segno di grande rispetto reciproco, enorme professionalità e grande progettualità. L’accordo tra le parti è stato trovato molto velocemente dato che da ambo le parti c’erano la massima volontà e l’entusiasmo di poter continuare insieme il progetto biancoblu, all’insegna di una crescita costante ed ambiziosa.

Queste le parole del Presidente Zanetti che esprime tutta la sua soddisfazione dopo l’avvenuto accordo: “Pochi addetti ai lavori ci avrebbero scommesso, voci infondate di un addio circolavano da mesi e molti ne erano convinti. Ma tra Sylvio Rocha e la dirigenza Came, dopo sei anni di collaborazione, oggi è come fosse il primo giorno, stesso entusiasmo, condivisione totale sulla pianificazione futura e un rapporto personale ormai consolidatissimo: il riassunto di tutto questo è il triennale appena siglato”. Altrettanto soddisfatto anche mister Rocha, queste le sue parole dopo la firma sul contratto: “Sono molto contento del rinnovo, è il riconoscimento del lavoro di questi anni. Spero di poter continuare il percorso di crescita intrapreso con la società”.