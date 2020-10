Tamponi in casa Benetton Rugby: trovati due nuovi giocatori positivi

Giovedì pomeriggio il Benetton Rugby ha reso noto che due giocatori sono risultati positivi agli ulteriori test per l’identificazione del Coronavirus-Covid-19 effettuati nella giornata di mercoledì. Sale così a tre il numero totale di atleti positivi. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo staff e giocatori hanno invece dato esito negativo. I tesserati risultati positivi presentano al momento una lieve o assente sintomatologia e sono stati posti in isolamento.

La società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore ed informato le Autorità per gli iter correlati. Staff e giocatori osserveranno quindi un periodo di isolamento a cui farà seguito un ciclo di tamponi molecolari. Seguiranno aggiornamenti dettati dall’evoluzione. Per tali ragioni è da ritenersi posticipato il round 4 di Guinness PRO14 che avrebbe dovuto svolgersi domenica 1 novembre a Galway contro il Connacht Rugby. PRO14 Rugby esaminerà le potenziali date per riprogrammare la partita all’inizio del 2021.