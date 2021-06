Matteo Tanel e Anna Bolzan vincono il Trofeo Body Evidence di skiroll

Si è svolta nel pomeriggio di sabato 19 giugno l’edizione 2021 del Trofeo Body Evidence di skiroll, manifestazione promozionale organizzata dallo Ski Team Body Evidence in sinergia con Rcs e Less (aziende produttrici di materiale per la disciplina e per lo sci di fondo), Emax, Omstrip e Sci club Orsago. Una settantina i partecipanti all’evento che si è svolto lungo il tradizionale circuito vallonato di 2.5 chilometri di Castello Roganzuolo sul quale gli atleti si sono sfidati in tecnica libera e con partenza a cronometro ogni 30”. Tracciato impegnativo, quello trevigiano, sul quale negli anni scorsi hanno gareggiato alcuni tra i più bei nomi dello sci di fondo e dello skiroll italiani. E anche questa volta è stato così, con un livello tecnico davvero elevato. A imporsi nella gara assoluta uomini (11.5 km) è stato il bolzanino Matteo Tanel (Robinson team) che ha preceduto il padovano Jacopo Giardina (Sci club Valdobbiadene) e il friulano Michael Galassi (Ski Team Body Evidence). Tra le donne, vittoria per l’azzurra trevigiana Anna Bolzan (Ski Team Body Evidence) sulle bellunesi Laura Mortagna (Fiamme Oro) e Giada Monegato (Monte Coglians).

Dopo la gara di Castello Roganzuolo, Ski Team Body Evidence è già al lavoro anche per l’altro evento dedicato allo skiroll, il Trofeo Body Evidence di skiroll, in tecnica classica, che si svolge a Mezzomonte, in provincia di Pordenone. L’appuntamento è fissato per domenica 24 ottobre. Le due manifestazioni daranno vita a una speciale classifica combinata, la Combinata Rcs, che metterà in palio materiale tecnico offerto da Rcs (www.rcscarbonio.com) per un montepremi complessivo di 2 mila euro.