Una cinquantina gli sfidanti della tappa Tpra svoltasi all'Eurosporting Treviso

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

All’Eurosporting Treviso torneo Tpra nel primo weekend di Marzo con 50 contendenti complessivi. Anche in questa tappa il vincitore è stato il veneziano Massimiliano Sittaro del Ca’ del Moro. In finale ha superato Fabio Tasca del Pietro Burei di Visnadello al terzo set, l’unico a mettere in difficoltà il winner. Da dire che erano i favoriti del seeding e non hanno smentito le aspettative, dando anche spettacolo. Terzi posti per il grossetano Franco Ballesio e per il giocatore di casa Jimmy Martignago. Si sono distinti nel draw Luca Gasbarro dello Sporting Life Center di Vacil e Francesco Alessandrini dell’Eurosporting con tre vittorie. Nel femminile la quindicenne dell’Eurosporting Treviso Angelica Stradiotto si è aggiudicata la competizione relegando al secondo posto Alberta Corsi dello Sporting Life Center. Terze Sara Greggio dell’Eurosporting e Federica De Rosso dello Sporting Magi.

Al Panatta Racquet Club è in corso il torneo di 3^ categoria maschile diretto da Moira Baratto e Debora Comici. Erano 104 i tennisti in lizza. Quarti di finale giocati con i seguenti esiti. Matteo Pasotto under 16 del San Giovanni Lupatoto tds numero 2 ha superato Michele Rignanese al terzo set; difficoltà anche per il favorito del seeding Massimo Bonacina, che ha dovuto ricorrere al terzo set per domare l’under 18 bassanese Leonardo De Antoni; passa il turno senza fatica il bolzanino Davide Covi e va in semifinale anche l’under 18 veronese Edoardo Meggiorin. Semifinali che verranno giocate Mercoledì alle ore 19.00. Torneo di 4^ categoria dal 12 al 27 Marzo a Sernaglia della Battaglia con 66 concorrenti in lizza, coordinati da Gianluca Viezzer e Renzo Mancuso. Sono 99 gli iscritti all’Alpe Adria in programma a Vedelago maschile e femminile fino al grado 3.4. Main draw che inizia. Il favorito del seeding è Edison Martinez del Pederobba ed il numero due è l’under 18 del Brugnera Davide Santarossa. Le gare di Mercoledì 16 iniziano alle 15.00 con l’incontro Bonaldo-Marcon fino alle ore 21 dove entreranno in gioco Beltrame-Quintano e Bruna-Ottieri.

A Volpago nel weekend 19 e 20 Marzo c’è il 20° Rodeo Maschile Trofeo Michele Carletti, diretto da Gianfranco Casagrande con la supervisione di Mauro Cenedese. Iscrizioni entro le ore 12 di Giovedì 17/3. Alla Barchessa rodeo femminile di 4^ categoria diretto da Paolo Borin. Iscrizioni entro le ore 12 di Giovedì 17/3.