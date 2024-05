Targa Florio, Avbelj e De Antoni per il rilancio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Uno degli eventi più attesi dal calendario sportivo della stagione è ormai alle porte, il Targa Florio Rally, e sulle strade della corsa più antica al mondo Xmotors Team si presenterà a sostegno di due piloti già chiamati a raddrizzare un avvio imperfetto. Il sodalizio con base a Maser tornerà ad affiancare un Boštjan Avbelj che ripartirà dalla quattordicesima piazza assoluta nel Campionato Italiano Assoluto Rally e dalla decima nel Campionato Italiano Assoluto Rally Promozione, puntando a sfruttare al meglio la ghiotta opportunità data dal coefficiente maggiorato della tappa sicula, salito a quota 1,5. Il pilota sloveno, sempre affiancato dall'inseparabile Damijan Andrejka, tornerà sulla Skoda Fabia RS Rally2 di MS Munaretto, iscritta per i colori della patavina La Superba. “Dopo un duro fine settimana per tutto il nostro team ad Alba” – racconta Avbelj – “dobbiamo resettare, come lo scorso anno, prima della Targa Florio. Cercheremo di tenere tutto il buono e di imparare dagli aspetti negativi. Ci piace molto questo evento e lo scorso anno abbiamo portato a casa un buon risultato. Cercheremo di ripeterci anche quest'anno. Questo percorso dovrebbe adattarsi bene alla nuova Fabia, sempre preparata al top da MS Munaretto. Sono estremamente grato per avere un team così fantastico alle nostre spalle, senza mai dimenticare tutti i partners che, con il loro sostegno, rendono tutto questo possibile.” Una voglia di rifarsi che viene equamente condivisa con il giovane Edoardo De Antoni, reduce da una tanto brillante quanto sfortunata apparizione nel secondo atto del CIAR. Il pilota di Camposampiero, in coppia con Federica Mauri su una Peugeot 208 Rally4 messa a disposizione da Vsport ed iscritta da La Superba, è pronto a dare battaglia con l'intento di segnare i primi punti utili alla rincorsa nel Campionato Italiano Assoluto Rally Due Ruote Motrici. Il patavino sarà anche chiamato a recuperare anche lo zero segnato in chiave di Trofeo Pirelli Star Rally4 Top, dopo aver centrato il successo nel primo round corso in Garfagnana. “Ripartiamo da quanto di buono visto ad Alba” – racconta De Antoni – “ovvero da un passo gara che ci ha permesso di competere con i migliori della serie. Non abbiamo mai corso in Sicilia quindi sarà un po' tutto da scoprire per noi. Cercheremo di fare del nostro meglio, come facciamo sempre, perchè è vero che il campionato è ancora molto lungo ma il coefficiente maggiorato del Targa Florio ci potrebbe aiutare a rimetterci in corsa rapidamente. Grazie ad Xmotors Team, a La Superba, a Vsport ed a tutti i partners che ci stanno supportando.” Saranno due le giornate di gara effettive, ad iniziare da un Venerdì 10 Maggio che metterà sul piatto un solo passaggio su “Targa” (10,00 km), “Scillato” (11,16 km) e su “La Generosa” (2,25 km), prima di dare spazio alla frazione più corposa, quella di Sabato 11 Maggio, che si articolerà sulla ripetizione di “Targa”, su “Scillato - Polizzi” (15,00 km) e su “Geraci - Castelbuono” (15,00 km), affrontando in chiusura un'ulteriore tornata sulle ultime tre.