Taro, Marca e Velenje per Xmotors Team

Si preannuncia un fine settimana particolarmente intenso in casa Xmotors Team, in arrivo tre impegni da vivere in apnea, sotto diversi punti di vista. Sabato 27 e Domenica 28 Maggio andrà in scena la ventinovesima edizione del Rally del Taro, secondo appuntamento di un International Rally Cup che ritroverà al via il campione in carica Boštjan Avbelj, pronto a difendere il titolo sulla Skoda Fabia Rally2 Evo di MS Munaretto. Il pilota sloveno, assente nel round inaugurale della serie, farà coppia con Damijan Andrejka. “Sono estremamente felice per questa opportunità” – racconta Avbelj – “ed approfitto per ringraziare il team MS Munaretto. L'IRC offre eventi ben organizzati con un livello di avversari molto elevato. Abbiamo già corso qui, arrivando secondi assoluti nella passata edizione, quindi ci aspettiamo di poter fare bene. Grazie a tutti i partners coinvolti in questo nuovo progetto.” Dal parmense a casa propria con la scuderia di Maser che schiererà al via del Rally della Marca, previsto per Venerdì 26 e Sabato 27 Maggio, due equipaggi decisamente interessanti. Tra le vetture moderne, nella tappa di Coppa Rally ACI Sport di terza zona oltre che di numerose serie annesse, troveremo Fabio Sandel e la sua Skoda Fabia Rally2 Evo, messa a disposizione da Motor Team, iscritta da La Superba e condivisa con Sandra Tommasini. “Sono felicissimo di tornare al via della gara di casa” – racconta Sandel – “e per questo ringrazio tutti i nostri partners, Motor Team della famiglia Ferrari e la nostra scuderia Xmotors Team. L'obiettivo? Quello di divertirsi il più possibile e di staccare dei tempi di rilievo.” Tra le regine del passato, in occasione del Rally della Marca Storico, la compagine locale sarà in gara con Paolo Dalla Libera, alle note Alberto Marcon, su un'Opel Kadett GSI gruppo A. “Arrivare al palco d'arrivo è sempre una vittoria” – racconta Dalla Libera – “quindi punteremo a questo, cercando di divertirci e di far divertire anche il pubblico. Il Tomba in discesa sarà duro, nei punti più stretti, ma ce la metteremo tutta. Grazie a tutti quelli che ci stanno sostenendo.” Da un Marca che vedrà il sodalizio di casa impegnato anche sul fronte organizzativo ad un Rally Velenje che, sempre tra Venerdì e Sabato, metterà in scena il terzo atto di una Mitropa Cup nella quale Federico Laurencich si conferma protagonista dei quartieri nobili della serie. Il pilota di Gorizia, sempre in coppia con Alberto Mlakar ma per l'occasione su una piccola Peugeot 106 Rallye gruppo N, tenterà in Slovenia l'assalto al primato nella propria categoria. “Abbiamo corso qui anche nel 2022” – racconta Laurencich – “ma ci siamo fermati per una rottura meccanica. Siamo secondi in campionato, a meno otto dal primo, e vogliamo far bene.”