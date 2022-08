Tcr Italy: Imola chiave nel destino di Trentin

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

È stata un'annata che, pur vestendo i panni della formichina, ha premiato un Mauro Trentin, attuale leader di campionato, mai espresso al massimo della forma. Il pilota di Carmignano di Brenta, nell'anno di debutto nel TCR Italy, ha dimostrato non solo il proprio valore ma anche un'indubbia intelligenza tattica che gli ha permesso di presentarsi, archiviati quattro dei sei round previsti dal calendario, ancora in vetta alla classifica DSG. La regolarità paga sempre e, dopo aver firmato il successo in apertura a Monza, il portacolori di Xmotors Team, pur non ripetendosi più, ha infilato quattro secondi posti e tre terzi che gli consentono di mantenere il comando delle operazioni a più quarantasette sul primo inseguitore. “Dopo una lunga sosta ci apprestiamo a vivere il rush finale di questa stagione” – racconta Trentin – “e, se ci guardiamo alle spalle, non possiamo dire che è andata male. Una vittoria, quattro secondi e tre terzi sono un bottino importante che ci permette di essere ancora in testa alla classifica DSG. L'aspetto più preoccupante, un po' il mio tarlo, è che, dopo il successo di Monza, non siamo mai più riusciti a vincere e che abbiamo sempre dovuto giocare in difesa.”

Una situazione di classifica che non rispecchia la realtà infatti saranno soltanto dieci i risultati utili per il computo finale, includendo due scarti che potrebbero rimescolare del tutto le carte. “Dopo le prime due gare è stato deciso di inserire gli scarti” – sottolinea Trentin – “e questo, senza ombra di dubbio, penalizza la nostra regolarità. Avendo ancora due appuntamenti, quattro gare in tutto, la sfida è ancora aperta quindi dobbiamo assolutamente rilanciarci.” Ecco che il prossimo impegno all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, in programma per il fine settimana, si presenta come un crocevia determinante per il pilota dell'Audi RS3 LMS DSG targata Elite Motorsport, non potendosi più permettere di continuare a giocare in difesa.

“Abbiamo qualche idea e del materiale nuovo da provare” – aggiunge Trentin – “ma riusciremo a farlo soltanto nelle libere del Venerdì. Siamo in testa e cercheremo di rendere la vita dura a tutti. Ci piacerebbe però poter essere performanti, vincere di forza e non difenderci. Abbiamo giocato di ragioneria fin troppo in questa stagione. È naturale che faremo di necessità virtù. Se avremo il giusto guizzo, sperando che le nuove soluzioni possano fare la differenza qui, proveremo a dare una spallata altrimenti, come nel resto del 2022, faremo il possibile.” Si partirà Venerdì 2 Settembre con un turno di libere fondamentale nell'economia di Trentin, in tarda mattinata, per poi passare alla sessione di qualifica del Sabato successivo. Gara 1, durata classica di trenta minuti più un giro, vedrà scattare il semaforo verde nel tardo pomeriggio della stessa giornata, anticipando la seconda sfida, quella della Domenica.