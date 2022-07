Tcr Italy, Mugello in vista per Trentin

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Dopo un mese di sosta, si era corso ad inizio Giugno in quel di Misano, si torna a parlare della massima serie nazionale per le vetture turismo, il TCR Italy. In arrivo il quarto round, dei sei previsti a calendario, che darà ufficialmente il via ad un virtuale girone di ritorno che, a partire dall'imminente appuntamento con il Mugello Circuit, aprirà il rush finale con i successivi impegni di Imola e di Vallelunga, in programma per il mese di Settembre. Con le vacanze alle porte la trasferta toscana si appresta ad essere molto delicata per il leader della classifica riservata alle vetture DSG, Mauro Trentin, protagonista di alterne fortune, nel corso della prima metà del 2022, ma sempre a guardare tutti dall'alto della cima provvisoria. La fotografica del campionato vede infatti il pilota di Carmignano di Brenta al primo posto ma il portacolori di Xmotors Team non può ancora cullarsi sugli allori, vantando un margine di soli trenta punti su Massaro e di quarantacinque su un Di Mare particolarmente in forma a Misano.

“Iniziamo la seconda metà di questo TCR Italy” – racconta Trentin – “ed anche se siamo ancora in testa al campionato non possiamo continuare a giocare sempre in difesa. Abbiamo vinto gara 1 a Monza ma poi non siamo mai riusciti a ripeterci nel corso della stagione. Tre secondi posti e due terzi non basteranno, da qui a fine Settembre, per portare a casa il titolo. Dobbiamo essere più incisivi e tornare alla vittoria perchè il nostro tesoretto di punti non è sufficiente.” Un adattamento complicato, quello del patavino sull'Audi RS3 LMS DSG di Elite Motorsport, che è iniziato a maturare proprio sul tracciato dedicato alla memoria di Marco Simoncelli. Al fine di preparare al meglio questa trasferta cruciale, per certi versi, la punta del sodalizio di Maser ha sostenuto una sessione di test, Giovedì scorso, per migliorare il feeling con il mezzo.

“A Misano, pur tribolando, siamo cresciuti di livello” – sottolinea Trentin – “ed infatti abbiamo portato a casa il giro veloce in gara, rischiando di tornare sul gradino più alto del podio in gara 2. Il tutto con una prestazione pura, nostra finalmente e non nata sulle disavventure degli altri. Giovedì scorso abbiamo tenuto una sessione di test ed abbiamo visto che il passo è buono ma nel giro secco, quello da qualifica, non riesco a venirne fuori. Sembra di ripartire da capo.” Venerdì 15 Luglio via alle prove libere, dalle dieci per una trentina di minuti, per poi passare, in serata, all'unica sessione di qualifica che disegnerà il volto della griglia di partenza. Sabato pomeriggio semaforo verde su gara 1, seguita Domenica mattina dalla seconda sfida. “Teniamo basso il profilo” – conclude Trentin – “e non vogliamo fare proclami, pur essendo messi bene in campionato, perchè dobbiamo lavorare ancora molto, più degli altri. Stiamo dando tutti il massimo, sia io che il team, ma non arriviamo ancora ad ottenere ciò che vorremmo dalla prestazione. Segnali positivi ci sono stati a Misano, speriamo continuino qui.”