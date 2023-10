TCR Italy, Trentin a Vallelunga per la penultima

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il TCR Italy fa tappa all'Autodromo Vallelunga e per i protagonisti di una delle serie più ambite a livello internazionale è in arrivo un crocevia che potrebbe giocare un ruolo determinante nelle ambizioni di alta classifica di vari protagonisti. Tra questi anche un Mauro Trentin che, nonostante un cammino fatto di alti e bassi, nutre ancora buone possibilità di recuperare il gap che lo separa dai migliori, grazie agli scarti. Essendo soltanto dieci i risultati utili, sui dodici a disposizione, il pilota di Carmignano di Brenta potrebbe ancora risalire la china, partendo dall'attuale sesta piazza tra le vetture DSG. “Arriviamo al penultimo fine settimana della stagione” – racconta Trentin – “e, guardandoci alle spalle, vogliamo ripartire da quanto di buono abbiamo mostrato nei precedenti appuntamenti della serie. Una pole ed una gara condotta in testa, fino al penultimo giro, sono però ben poca cosa per puntare ad un titolo che, dopo esserci sfuggito all'ultima gara nel 2022, volevamo fare nostro quest'anno. Giocarsela con il turco Dalokay credo sia già impossibile ma, sfruttando il fattore scarti, cercheremo di puntare almeno ad una posizione sul podio di categoria DSG.” Al volante della Cupra Leon TCR DSG di Bolza Corse il portacolori di Xmotors Team, in costante sinergia con La Superba, partirà da una situazione migliore rispetto a Monza, cercando di interrompere il dominio Audi in categoria, essendo il primo della classifica provvisoria di classe a non condurre in gara una vettura della casa dei quattro anelli. “Le prime cinque posizioni sono occupate da altrettante Audi” – aggiunge Trentin – “con noi che siamo i primi a frenare questa egemonia. A Monza abbiamo pagato cara la differenza di velocità con loro ma qui a Vallelunga, essendoci una quantità maggiore di guidato, dovremmo riuscire ad essere un pochettino più competitivi. Di certo non sarà facile questa rimonta.” Il fine settimana di Trentin si aprirà nella giornata di Venerdì 13 Ottobre, due le sessioni di prove libere previste per cercare di affinare il setup per una qualifica che, in programma per Sabato 14 Ottobre, andrà a comporre la griglia di una DSG che vivrà in piena autonomia. Nel primo pomeriggio scatterà il semaforo verde di gara 1, trenta minuti più un giro la durata, mentre la seconda e decisiva sfida del weekend andrà in scena Domenica 15 Ottobre. “L'aver una griglia tutta nostra sarà sicuramente un vantaggio” – conclude Trentin – “sia in termini di spazio che di visibilità. Arriviamo da un podio che ha fatto morale, questo è certo, ma bisogna anche essere onesti nell'ammettere che lo abbiamo colto per demerito degli altri e non per meriti nostri. Mancano solamente due fine settimana al termine della stagione, quindi quattro gare, e ci auguriamo di poter chiudere l'annata con delle belle prestazioni.”